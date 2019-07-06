Гуковские шахтеры доверили Дьяконову представить их на митинге в Москве

06 июля 2019, 16:58

Бывшие работники "Кингкоула" на сегодняшнем пикете в Гуково решили направить в Москву на митинг КПРФ своего представителя Валерия Дьяконова. Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с долгами шахтерам, сообщил Дьяконов участникам акции.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам, а прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

На сегодняшний согласованный с властями пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собралось 40 человек. Они решили отправить в Москву на митинг, который пройдёт 13 июля, представителей шахтёров Валерия Дьяконова, передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

13 июля в Москве КПРФ вместе с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций запланировали массовую протестную акцию, которая пройдет под лозунгами: "За справедливость и права граждан! Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!"

В акции примут участие руководители КПРФ, депутаты Госудмы, известные политики, общественные деятели, говорится в сообщении на сайте КПРФ.

Член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах с деньгами. «Мы хотели больше людей отправить, но средств хватило только на одного человека. Много пришлось потратиться на бланки, поэтому нас представлять на митинге, организованным КПРФ в Москве, будет один человек», - заявила Татьяна Авачёва.

Ранее горняки анонсировали пеший поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы на акции протеста 18 мая и собирали на это деньги.

Сам Валерий Дьяконов, также присутствовавший сегодня на пикете, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что готов выступить на митинге в Москве, и для этого уже подготовил речь.

«Я хочу донести до людей информацию о том, что происходит в Ростовской области. Скрываются факты задолженности, в правительстве области искажаются факты. Правительство Ростовской области говорит, что решение судов нет, хотя прокуратура подтверждает обратное. На митинге в Москве планирую встретиться и пообщаться с Рашкиным и Зюгановым. Также пойду в Росуглепром по поводу компенсаций за пайковый уголь и по поводу выдачи шахтёрам с пятилетним стажем хотя бы по 50% пайкового угля», - отметил Валерий Дьяконов.

Он добавил, что на днях получил письмо из Москвы от депутата Госдумы Валерия Рашкин, в котором тот сообщает, что обратился к Генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившийся ситуации. «В обращении указано, что сумма признанных долгов существенно занижена. Не учтена зарплата руководителей и специалистов сервисных предприятий, а это 11,8 миллионов рублей», - рассказал Валерий Дьяконов.

Член инициативной группы Ирина Литвинова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 4 июля она вместе с Лидией Дунаевой ездила на приём к главе Гуково Виктору Горенко для передачи ему судебных решений горняков.

Ранее инициативная группа организовала сбор судебных решений о компенсациях горнякам за купленный ими уголь. Эти документы будут переданы мэру, который пообещал шахтерам содействие в получении денег, сообщили участники пикета в Гуково 8 июня.

«Мы передали мэру исполнительные листы и решение судов, бывших работников "Кингкоул", всего на 60 человек. В администрации вместе с мэром мы проработали все списки. Глава заявил, что в дальнейшем он будет работать только с теми, у кого 15% [долга], простой и моральный вред, бумаги с решением судов по пайковому угля он не стал рассматривать, потому что помочь в этом вопросе, сказал, не может. В дальнейшем, заявил Горенко, они с прокурором Гуково пересмотрят всех людей, кто подали документы, а потом это отвезут в Минпром области и к заместителю губернатора Михаилу Тихонову. Решение по этим людям будет в конце июля - начале августа, и глава сказал, что уведомит нас о том, какое решение будет принято, чтобы помочь этим людям», - рассказала Ирина Литвинова.

Бюллетени для конкурсного управляющего Романа Копец мы уже собрали, всего 150 бюллетеней, это где мы выбрали от нас представителя Николая Шулепова, который сможет представлять наши интересы в суде. Роман сказал, что приедет на следующей неделе и заберёт их, добавила Ирина Литвинова.

На пикете 22 июня протестующие выбрали представителя, который будет защищать их интересы в судах и прокуратуре.

Участники пикета рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о материальных трудностях, которые испытывают.

Так, Сергей Бородкин, который работал заместителем начальника участка и в 2015 году получил травму, сообщил, что по решению суда ему должны единовременное пособие 302 тысячи. «Решение суда было в мае 2016 года. Заявление конкурсному управляющему я передал, но денег до сих пор нет. Я сейчас могу хоть подрабатывать, позволяет образование. Правда, получаю всего 12 тысяч рублей, из них 9 тысяч уходит на оплату коммунальных услуг. Получать бесплатные лекарства я сейчас не могу, меня лишили такой возможности. Чтобы купить всё, что мне нужно, я должен потратить порядка 5-6 тысяч, а я не могу себе этого позволить, лечусь травками», - пожаловался мужчина.

Василию Снетко, бывшему трактористу, работавшему на шахте "Алмазная", также не хватает денег на жизнь. «Все деньги мне, правда, выплатили, должны только за уголь, а вот моему сыну инвалиду третьей группы - травму он получил на шахте "Ростовская", в лаве - ему должны ещё 350 тысяч рублей. На пикеты я хожу за него, он не может. Очень трудно мне жить, даже не жить, а выживать. Денег не хватает, получаю пенсию, идешь в магазин и за один раз тратишь 1000 рублей, а в сумку глянешь - ничего толком и не купил. Коммуналку заплатишь, лекарств купишь и всё - денег нет. На продуктах уже приходится экономить. Даже не знаю, как оно дальше будет, всё с каждым днём дорожает, только жизнь наша обесценивается», - заявил Василий Снетко.

Следующий пикет, который должен был пройти 13 июля, шахтёры отменили. Вместо пикета они решили присоединиться к митингу, который в этот день в Гуково запланировали коммунисты.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".