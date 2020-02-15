Шамиль Гаджиев оставлен под стражей

15 февраля 2020, 07:01

Суд в Махачкале продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамилю Гаджиеву и еще четверым обвиняемым в махинациях с землей.

Как информировал "Кавказский узел", Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая 2019 года в связи с делом о махинациях с земельными участками. Следствие заподозрило его в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. 27 мая суд арестовал Гаджиева. Сам он вину не признал и связал свое уголовное преследование с оговором.

По делу о создании преступного сообщества для махинаций с землей, фигурантом которого стал Гаджиев, также проходят несколько его подчиненных и его предшественник на посту руководителя регионального управления Росреестра Сафиюла Магомедов, бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов, сотрудники республиканской службы Кадастровой палаты России, председатель комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев и пятеро его подчиненных. Следствие считает, что преступное сообщество оформило на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

Судья Советского районного суда Махачкалы Мурад Гюльмагомедов на заседании 14 февраля рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Шамилю Гаджиеву, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

Также рассмотрены аналогичные ходатайства о продлении ареста заместителю председателя комитета лесного хозяйства Абдуле Муртазалиеву, двум работникам Махачкалинского лесничества Рашиду Гаджимурадову и Мадаку Мамаеву, начальнику отдела организации управления лесами и ведения лесного реестра Султанахмеду Исраилову.

По решению суда всем пятерым обвиняемым срок содержания под стражей продлен до 15 мая. Никто из них вину не признал.

Как указано в постановлении суда о продлении ареста, с которым ознакомился корреспондент "Кавказского узла", все пятеро обвиняемых проходят по уголовному делу о махинациях с земельными участками в составе организованного преступного сообщества. Уголовное дело было возбуждено в связи с незаконным отчуждением земельных участков на территории Махачкалы, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями при проведении аукционов по сдаче в аренду лесных участков.

Объем уголовного дела превышает 60 томов, в него объединены несколько десятков уголовных дел. В деле фигурирует около 20 человек, в основном, это сотрудники Росреестра, бывшие работники мэрии Махачкалы, а также высокопоставленные сотрудники комитета по лесному хозяйству, в том числе и руководитель Даглесхоза Алибег Гаджиев, указано в документе.

Алибег Гаджиев был задержан 6 июня 2019 года вместе с пятью подчиненными. Все они были заключены под стражу по делу о махинациях с земельными участками. 11 июля Гаджиева отпустили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Срок домашнего ареста Гаджиева истекал 15 февраля.

13 февраля Алибегу Гаджиеву по решению суда была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат чиновника Магомед Магомедов, также представляющий интересы Муртазалиева и Гаджимурадова.

Обвинение в адрес своих доверителей адвокат назвал незаконным и необоснованным. «У обвинения пока нет никаких доказательств. Пока неизвестно, о каких земельных участках идет речь. Все это голословно», - полагает адвокат.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".