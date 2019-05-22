Следствие оценило ущерб по делу дагестанских чиновников в 370 миллионов

22 мая 2019, 14:11

Бывший замглавы администрации Махачкалы, глава Росреестра, а также сотрудники управления Росреестра и кадастровой палаты по Дагестану подозреваются в создании преступного сообщества для махинаций с землей, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники кадастровой палаты и управления Росреестра по Дагестану подозреваются в незаконном переоформлении земельных участков на 7 миллионов рублей, заявил 15 мая Следком. Федеральная кадастровая палата пообещала организовать проверку.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации Махачкалы Германа Рагимханова, руководителя дагестанского управления Росреестра Сафиюлы Магомедова, специалистов и экспертов управления Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, инженера республиканской службы Кадастровой палаты России Абдулы Умаханова и Ислама Исмаилова. В 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество для незаконного переоформления земельных участков, расположенных на территории Дагестана, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Герман Рагимханов был назначен на должность заместителя главы администрации Махачкалы в марте 2009 года, говорится на сайте мэрии города. В 2013 году он покинул этот пост в связи с задержанием мэра города Саида Амирова, сообщили 19 марта "Известия". Сафиюл Магомедов уволился с должности руководителя республиканского управления Росреестра в прошлом году по собственному желанию, с ноября обязанности главы управления исполняет Шамиль Гаджиев, сообщает сегодня РИА "Новости".

Составляя подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, поддельные выписки из хозяйственных книг и другие документы, подозреваемые переоформили землю на 30 физических и юридических лиц. Следствие оценило ущерб по делу в более 370 миллионов рублей. Дело расследуется по первым трем частям статьи о создании и участии в преступном сообществе, отмечает ведомство. Максимальные санкции по предъявленным частям статьи предполагают от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сфера оборота земель в Дагестане наиболее подвержена коррупции, сообщил в феврале 2018 года по результатам проверок замгенпрокурора Иван Сыдорук. По его данным, "на кадастровый учет Росреестром поставлено менее половины от общего количества земель в республике, поэтому распространены факты захвата земель, в том числе находящихся в государственной или муниципальной собственности". "В Махачкале распространена практика предоставления земельных участков без определения границ, а также в отсутствие конкурсной процедуры", - заявил он.

На сайтах Федеральной кадастровой палаты, Росреестра России на 14.00 мск сегодня нет данных по поводу возбуждения уголовного дела.

Напомним, что 15 августа 2018 года прокуратура Дагестана анонсировала проверку Росреестра республики и призвала жителей региона сообщать о нарушениях при регистрации прав на земельные участки.

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