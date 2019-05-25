25 мая 2019, 20:53

Задержан глава дагестанского управления Росреестра

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в связи с делом о махинациях с земельными участками, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая стало известно, что сотрудники кадастровой палаты и управления Росреестра по Дагестану подозреваются в незаконном переоформлении земельных участков. По этому же делу 24 мая был арестован депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов. Его задержанию предшествовали обыски в его доме, а также у бывших сотрудников мэрии Махачкалы. Следствие предположило, что эти люди создали преступное сообщество, которое оформило на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. 

В создании преступного сообщества для махинаций с землей также заподозрены бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, его подчиненные Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов, сообщил 22 мая следком. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Сегодня по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения) задержан и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Шамиль Гаджиев, сообщило Следственное управление СКР России по Дагестану.

Следствие работает над выявлением новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и пытается установить всех его участников, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Шамиль Гаджиев доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Новости о проходящих в Дагестане арестах чиновников и кадровых чистках "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Подозреваемая по делу дагестанских чиновников отправлена под домашний арест", "Обыски по делу о махинациях с землей прошли в Дагестане", "Дагестанские чиновники заподозрены в многомиллионном мошенничестве с землей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2019, 20:03

25 мая 2019, 19:04

25 мая 2019, 18:06

25 мая 2019, 17:10

25 мая 2019, 16:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи