Задержан глава дагестанского управления Росреестра

25 мая 2019, 20:53

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в связи с делом о махинациях с земельными участками, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая стало известно, что сотрудники кадастровой палаты и управления Росреестра по Дагестану подозреваются в незаконном переоформлении земельных участков. По этому же делу 24 мая был арестован депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов. Его задержанию предшествовали обыски в его доме, а также у бывших сотрудников мэрии Махачкалы. Следствие предположило, что эти люди создали преступное сообщество, которое оформило на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском.

В создании преступного сообщества для махинаций с землей также заподозрены бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, его подчиненные Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов, сообщил 22 мая следком. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Сегодня по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения) задержан и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Шамиль Гаджиев, сообщило Следственное управление СКР России по Дагестану.

Следствие работает над выявлением новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и пытается установить всех его участников, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Шамиль Гаджиев доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.