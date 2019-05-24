Депутат парламента Дагестана арестован по делу о махинациях с землей

24 мая 2019, 21:12

Советский райсуд Махачкалы сегодня арестован на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова, задержанного по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая источники сообщили о задержании депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова. По информации источников, Раджабова задержали в связи с делом о махинациях с земельными участками. Днем ранее, 22 мая, в рамках дела о создании преступного сообщества прошли обыски в домах депутата Народного собрания Дагестана и бывших сотрудников мэрии Махачкалы. Следствие предположило, что эти люди могли оформить на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском.

Следком также 22 мая объявил, что в создании преступного сообщества для махинаций с землей заподозрены бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, его подчиненные Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Раджабов заподозрен в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 ст 210 УК РФ). Как пояснил в суде следователь, дело в отношении депутата первоначально возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, но затем переквалифицировали, передал корреспондент "Кавказского узла".

Фикрет Раджабов возглавлял юридическое управление администрации Махачкалы в 1998-2007 годах. Как полагает следствие, в эти годы он входил в преступное сообщество, занимавшееся неправомерными операциями с землей. Вместе с Раджабовым в этих операциях участвовали другие сотрудники администрации Махачкалы, а также работники управления Росреестра по Дагестану и Кадастровой палаты республики, нанесенный бюджету ущерб составил более 370 млн рублей.

Следствие попросило суд арестовать Раджабова с учетом тяжести преступления. Представитель СК добавил, что показания против депутата дал бывший руководитель управления архитектуры администрации Махачкалы Багаудин Курбанов: по словам чиновника, он подписывал документы задним числом по указанию тогдашнего мэра Махачкалы Саида Амирова, и Фикрет Раджабов, в свою очередь, делал то же самое. «У следствия есть оперативная информация что Раджабов и другие члены преступного сообщества могут скрыться», - заявил в суде следователь.

Сам Фикрет Раджабов отверг обвинения. «Я не знаю никого из названных сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты, которые якобы вместе со мной входили в преступное сообщество. Мне ни одна фамилия не знакома. Считаю доводы следствия необоснованными. Мне непонятно, в чем меня обвиняют: в ходе допроса мне были представлены несколько проектов постановлений, на большей части из них вообще нет моей подписи, на нескольких документах стоит похожая на мою подпись, но это не моя подпись. Никакие документы задним числом я не подписывал, я не могу понять, зачем Курбанов дал такие показания на меня», - сказал он в суде.

Депутат отметил, что по уголовному делу о мошенничестве с землей его допрашивали еще в 2013 году. «Я шесть лет назад знал об этом деле и почти каждый месяц ходил на допросы в ФСБ. Если бы я хотел скрыться, то давно бы сделал это. Я никуда бежать не собираюсь, если я в чем-то виноват, то я готов нести ответственность по закону. Мне следствие предлагало заключить соглашение и дать показания на других лиц. Я готов сотрудничать со следствием и скажу, что мне известно, но никого оговаривать не собираюсь», - добавил Фикрет Раджабов.

Защита просила суд избрать депутату наиболее мягкую меру пресечения из возможных, отметив, что обвинение Раджабову пока не предъявлено. «Необходимым условием применения меры пресечения является доказательство виновности подозреваемого. Следствие эти доказательства не представило: названа лишь фамилия свидетеля Курбанова, с показаниями которого нас не ознакомили. Мы считаем что нет оснований для заключения под стражу и просим суд избрать иную, более мягкую меру пресечения», - заявил адвокат Раджабова Султан Калаев.

По словам адвоката, Раджабов не имеет реальной возможности влиять на следствие, так как дело касается событий 15-летней давности, связанные с ним документы давно изъяты, а основные фигуранты дела дали показания.

Судья согласился с доводами следствия и арестовал Фикрета Раджабова до 22 июля.

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