Силовики сообщили о задержании депутата парламента Дагестана

23 мая 2019, 16:40

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов задержан в связи с делом о махинациях с земельными участками, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в рамках дела о создании преступного сообщества прошли обыски в домах депутата Народного собрания Дагестана и бывших сотрудников мэрии Махачкалы. Следствие предположило, что эти люди могли оформить на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском.

Ранее в тот же день Следком объявил, что в создании преступного сообщества для махинаций с землей заподозрены бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, его подчиненные Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Депутат Народного собрания Фикрет Раджабов задержан по делу о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель, сообщил сегодня источник в силовых структурах Дагестана. "Вчера у него прошли обыски. Позднее он был задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - привело в 13.48 мск слова источника ТАСС.

Фикрет Раджабов, председатель парламентского комитета по законодательству, законности, госстроительству и местному самоуправлению, проходит в качестве подозреваемого, уточнил источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах.

По его словам, у следователей возник интерес к деятельности Раджабова в должности руководителя юридического управления мэрии Махачкалы, которую он занимал в 1998-2007 годах, сообщает сегодня издание.

Комментариев от Раджабова либо его представителей пока не поступало. На сайте СУ СКР по Дагестану информация о задержании Фикрета Раджабова, по состоянию на 16.40 мск, не опубликована.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" публикует новости об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".