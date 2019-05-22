Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 мая 2019, 17:35

Обыски по делу о махинациях с землей прошли в Дагестане

Силовики обыскали дома депутата парламента Дагестана и работников махачкалинской администрации, подозреваемых в причастности к преступному сообществу, сообщил представитель следствия. Еще один подозреваемый, глава республиканского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, скрылся, заявил источник.

Как писал "Кавказский узел", бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов заподозрены в создании преступного сообщества для махинаций с землей. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Сегодня в Дагестане прошла серия обысков по делу о создании преступного сообщества, сообщил представитель республиканского управления СКР. "Проводятся обыски у ряда бывших сотрудников администрации Махачкалы и депутата народного собрания Дагестана", - процитировало сотрудника ведомства РИА "Новости".

Всего обыски прошли в домах пяти человек, уточнил источник. По его словам, следствие считает, что эти люди оформили на себя свыше тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Все обыски прошли в рамках дела, в котором фигурирует глава управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, подчеркнул источник. "Сам Магомедов скрывается от следствия. Правоохранительные органы устанавливают его местонахождение. Его могут объявить в розыск", - привел сегодня слова своего источника "Интерфакс". 

На сайтах Федеральной кадастровой палаты, Росреестра России и администрации Махачкалы к 17.35 мск 22 мая не появилось комментариев относительно этого уголовного дела.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

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