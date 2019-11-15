Глава Даглесхоза оставлен под домашним арестом

15 ноября 2019, 19:20

Суд до 15 февраля продлил срок домашнего ареста председателю Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибегу Гаджиеву и еще шестерым обвиняемым в махинациях с землей.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев был задержан 6 июня вместе с тремя заместителями и двумя сотрудниками ведомства - лесничим и регистратором. Все они были заключены под стражу по делу о махинациях с земельными участками. 11 июля Гаджиева отпустили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

Советский районный суд Махачкалы постановил оставить Алибега Гаджиева под домашним арестом. "Суд продлил срок его содержания под стражей на три месяца - до 15 февраля", - процитировал сегодня представителя суда "Интерфакс".

Домашний арест продлен до 15 февраля и еще шести обвиняемым по тому же делу, следует из сообщения, опубликованного на сайте суда 14 ноября. Должности этих обвиняемых не уточняются. Большинству фигурантов дела, в том числе Алибегу Гаджиеву, суд несколько смягчил условия ареста, разрешив ежедневные прогулки с 17 до 18 часов.

На сайте Даглесхоза к 19.20 мск 15 ноября не появилось комментариев относительно данного уголовного дела.

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