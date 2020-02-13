Близость к Кадырову осталась главным фактором кадровой политики в Чечне

13 февраля 2020, 22:52

Назначение племянника Рамзана Кадырова главой его администрации повысит политический статус Ибрагима Закриева в связи с приближенностью к главе региона, считает востоковед Руслан Кутаев. Степень влияния чиновников в Чечне определяется их личными отношениями с Кадыровым, отметили политолог Риант Мухаметов и эксперт Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров 10 февраля назначил своего племянника, мэра Грозного Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чечни. Местные жители сочли новое назначение Закриева продолжением кадровой политики главы региона.

Жители Чечни и ранее обращали внимание на кадровую политику главы республики. Так, назначение министром образования двоюродного брата Кадырова Идриса Байсултанова они назвали продолжением выстраивания его собственной "вертикали власти", а после того как новым замруководителя МЧС Чечни стал односельчанин Кадырова полковник полиции Алихан Цакаев, чеченцы заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти главы Чечни.

Закриев отдалился от возможности прямого распоряжения ресурсами

Должность руководителя администрации главы республики является технической, пояснил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его словам, эта должность связана с контролем глав райадминистраций, мэров, взаимодействием главы республики с парламентом и правительством.

"С точки зрения возможностей обогащения, конечно, мэр города таких возможностей имеет больше, потому что он сам управляет процессом и ему ни у кого просить не надо. Здесь же прямого доступа к (бюджету) у руководителя администрации нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

В организационном плане структура органов управления Чеченской Республики ничем не отличается от построения аналогичных властных структур в других регионах России, считает эксперт.

"Ноу-хау у чеченцев в республике нет, то же самое происходит во всех (регионах) […] функциональные возможности и администрации, и мэров по всей России одинаковы. Администрация главы региона имеет весьма незначительное (влияние) с точки зрения закона, это клерки, которые должны выполнять технические функции. Но в путинской России администрации исключительно из-за приближенности к первому лицу и управлению приобретают особый статус, и их значимость возрастает", - пояснил Кутаев.

Учитывая политическое влияние новой должности Закриева, аналитик счел его назначение карьерным ростом. "По своему политическому, административному влиянию глава администрации, конечно, более влиятельный, потому что это доступ к главе (региона), возможность находиться рядом с тем, кто управляет республикой. Да, это карьерный рост, потому что мэр Грозного, хоть это и столица Чеченской Республики - это одна из административных единиц, а администрация - это общее управление республикой", - заключил Кутаев.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Личные отношения с Кадыровым определяют степень влияния чиновников в Чечне

Ситуация в Чечне определяется не кадровыми перестановками, а неформальными отношениями, считает докторант факультета Ближневосточных исследований Мармарского университета (Стамбул), политолог Ринат Мухаметов. По его словам, такая структура государственного управления одинакова во всех регионах России.

"Это не является сугубо чеченской спецификой, а характерно сейчас для всей страны, когда какие-то неформальные отношения очень закрытого характера реально определяют ситуацию в стране, а не то, что реально прописано по закону и распределено по должностям", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мухаметов.

Поэтому, как считает политолог, такие назначения, как назначение Ибрагима Закриева, следует рассматривать не формально, а оценивая реальную ситуацию в регионе.

"Чтобы понять ситуацию в этом регионе, назначение следует рассматривать не с точки зрения формальных, прописанных по закону кадровых перестановок, а реально, так как ситуация в Чечне определяется не этими признаками, а неформальными, личными факторами, отношениями. Это не только чеченская ситуация, а общероссийская. У нас есть Совет Федерации, и его глава - это третий человек в государстве, а правительство возглавляет второй человек государства, но совершенно понятно, что второй человек сегодня в России не Мишустин (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Прим. "Кавказского узла"), а третий - не Матвиенко (председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. - Прим. "Кавказского узла")", - заключил эксперт.

Назначение Закриева член экспертного совета Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко назвал "бюрократической игрой ради укрепления власти". По словам эксперта, влияние в Чечне определяется не должностью, а близостью к главе региона.

"О ресурсах сказать ничего не могу. Влиятельность зависит от персон. Кто более близок к Кадырову? Это традиционное общество, полутоталитарное, там можно придумать любую должность, но человек будет решать, если он близок к главе. Все зависит от той ступени в иерархии, которую человек занимает. А советник, помощник, начальник - при такой политической системе это в общем-то вторично", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

Сравнивая степень влияния мэра города и главы администрации в регионах, эксперт указал на конкретные региональные особенности.

Управление в России и, в частности, в Чечне строится на системе личной преданности, сообщил в июле 2019 года "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина – это силовики, то на Кавказе – это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", – сказал Дмитрий Орешкин.

Напомним, что депутаты гордумы Грозного поздно вечером 11 февраля объявили конкурс на должность мэра, которая освободилась после перехода Ибрагима Закриева в администрацию главы Чечни. Врио мэра назначен первый замглавы города Иса Хаджимурадов.