Мэр Грозного возглавил администрацию Кадырова

11 февраля 2020, 10:16

Рамзан Кадыров 10 февраля назначил своего племянника, мэра Грозного Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чечни. Местные жители сочли новое назначение Закриева продолжением кадровой политики главы региона.

"Кавказский узел" писал, что племянник Рамзана Кадырова Ибрагим Закриев в разные годы занимал должности помощника главы Чечни, руководителя управления делами главы и правительства республики, первого вице-премьера правительства. 26 июля 2018 года он был утвержден депутатами гордумы Грозного в должности мэра.

«Руководителем администрации главы и правительства республики 10 февраля назначен Ибрагим Закриев. С (этого) дня он приступил к исполнению своих новых обязанностей», - проинформировали корреспондента «Кавказского узла» в аппарате главы и правительства Чечни.

По словам главы региона Рамзана Кадырова, Закриев наладит более тесное и конструктивное взаимодействие с министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. «Те изменения, которые произошли в Грозном под руководством (Закриева), видны невооруженным глазом. Все подведомственные организации мэрии, которые работали в убыток, стали приносить прибыль. Кроме того, тесно сотрудничают друг с другом [..] (Грозный) стал еще краше и современнее», - процитировала 10 февраля слова Кадырова его пресс-служба на сайте главы республики.

Закриев окончил Московское суворовское военное училище, а также Высшую школу государственного аудита МГУ по специальности «Экономист». Он награжден орденом имени Ахмата Кадырова, медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики», говорится на сайте главы региона.

Ранее пост руководителя администрации главы и правительства Чечни занимал Галас Таймасханов, который «будет назначен на другую должность», отмечается в сообщении пресс-службы. В сообщении не уточняется, какую должность займет Таймасханов, а также, кто займет пост главы Грозного.

Ибрагим Закриев приходится сыном сестре главы Чечни Зулай Кадыровой. Его отец Салман Закриев занимает пост первого заместителя председателя парламента Чечни. Родной брат Салмана Сахаб Закриев 17 декабря 2019 года был утвержден депутатами Гудермесского района в должности руководителя местной администрации.

Жителей Чечни не удивило назначение Закриева

Публикация о новом назначении Ибрагима Закриева в Instagram-паблике «Грозный ТВ» (699 тысяч подписчиков) получила несколько положительных комментариев пользователей. «Молодой и уже столько всего сделал. Пусть служит примером для многих мужчин», - написал пользователь под ником bonyalive_stav.

«Да сделает Всевышний благословенным продолжение в новой (должности)», - перевел корреспондент «Кавказского узла» с чеченского языка комментарий ma_lika8087.

Два пользователя соцсети задали вопрос о том, кто станет новым мэром Грозного. Пост о новом назначении Закриева был опубликован 10 февраля и за 11 часов набрал 2976 лайков.

Жители Чечни и ранее обращали внимание на кадровую политику главы республики. Так, назначение министром образования двоюродного брата Кадырова Идриса Байсултанова они назвали продолжением выстраивания его собственной "вертикали власти", а после того, как новым замруководителя МЧС Чечни стал односельчанин Кадырова полковник полиции Алихан Цакаев, чеченцы заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти главы Чечни.

Местные жители отметили, что назначение племянника Кадырова главой администрации главы и правительства не является чем-то особенным. «Это просто продолжение «генеральной линии» главы по назначению на основные должности своих близких. Теперь вопрос в том, кто станет мэром Грозного. Вряд ли это будет человек со стороны», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Имран.

«При мэре Закриеве каких-то глобальных перемен Грозный не претерпел, скорее продолжалась реализация намеченных при прежних руководителях планов. Разве что поселки Гикало и Пригородное включили в состав города, плюс еще два участка объединили в один поселок, коммуникации обновили на отдельных улицах, еще что-то. Местным предпринимателям, как мне думается, он запомнится последней инициативой по массовому демонтажу ларьков по всему городу», - заметил чеченский активист Хамзат.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что руководящие посты в Чечне могут занимать люди из "ближнего круга" Рамзана Кадырова . "В отличие от федерального уровня, в Чечне большое значение имеют доверие и личные связи. Чиновник должен быть из близкого окружения", – сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Политолог Дмитрий Орешкин также указал на "типичный семейственно-клановый режим формирования власти" в Чечне. "Управление в России и Чечне строится на системе личной преданности. Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не у квалификации человека, а у доверия со стороны первого лица и преданности ему. Кадрового голода как такового нет. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Орешкин.