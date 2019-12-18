Родственник Кадырова сменил пост в МВД на кресло главы района

18 декабря 2019, 16:43

Бывший глава Миграционного управления МВД Чечни Сахаб Закриев, который приходится братом зятю Рамзана Кадырова, 17 декабря утвержден депутатами Гудермесского района в должности руководителя местной администрации.

Как писал "Кавказский узел", с 2006 по 2013 год Сахаб Закриев занимал пост управляющего делами главы и правительства Чечни, а в марте 2014 года был назначен руководителем республиканского управления Федеральной миграционной службы. Он родной брат зятя Рамзана Кадырова Салмана Закриева.

17 декабря Совет депутатов Гудермесского района избрал Сахаба Закриева главой местной администрации. "Все депутаты - 21 человек - единогласно поддержали его кандидатуру. Второй кандидат на эту должность - заместитель префекта района Турпал-Али Таймаев - не получил ни одного голоса в свою поддержку", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в районной префектуре.

После избрания Сахаб Закриев поблагодарил за оказанное доверие главу Чечни Рамзана Кадырова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Гудермесского района 17 декабря. Закриев с 26 ноября являлся и.о. главы Гудермесского района, сообщило ИА "Грозный-информ". Близкие родственники Закриева - мэр Чечни и замглавы парламента Ранее, в 2013 году, после ухода Сахаба Закриева с поста управляющего делами главы и правительства Чечни, эту должность получил его племянник Якуб Закриев. С 2015 года занимал должность первого заместителя министра финансов Чечни, а также руководил секретариатом главы Чечни. В марте 2016 года 22-летний Якуб Закриев стал первым заместителем председателя правительства Чечни. В будущем Якуб Закриев может занять пост главы Чечни, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи. С июля 2018 года Якуб Закриев является мэром Грозного, говорится на сайте городской администрации. Брат Сахаба Закриева Салман Закриев с 2013 года занимает должность первого заместителя председателя парламента Чечни, говорится на сайте парламента. Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Закриев возглавил район на фоне назначения других родственников Кадырова

Напомним, что 26 ноября преемником Сахаба Закриева на посту главы управления по вопросам миграции МВД Чечни стал Висхан Мацуев, 22-летний зять Рамзана Кадырова. Пользователи соцсетей поспорили об управленческом опыте Мацуева. Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил в связи с этим, что Мацуев назначен на эту должность из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни.

4 сентября депутаты горсовета Аргуна утвердили в должности мэра еще одного родственника главы Чечни, Хас-Магомеда Кадырова.

Отметим также, что главой полиции в Гудермесском районе, руководителем которого стал Сахаб Закриев, с 13 ноября является однотейповец Кадырова Мурад Чалаев. РОВД в Ножай-Юртовском районе возглавил его брат Исхак Чалаев. Назначение братьев Чалаевых главами чеченских РОВД не связано только тем, что они принадлежат к одному с Кадыровым тейпу, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Среди однотейповцев Кадырова есть и не лояльные ему люди, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.