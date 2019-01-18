Обещание Кадырова увольнять чиновников вызвало скепсис в Чечне

18 января 2019, 12:41

Глава Чечни 17 января объявил о готовности увольнять руководителей ведомств и муниципалитетов, если их работа по итогам первого квартала 2019 года окажется неэффективной. Вместо громких отставок следует ожидать кадровых перестановок приближенных к Рамзану Кадырову чиновников, предположили местные жители.

О готовности увольнять чиновников глава Чечни заявил во время рабочей встречи с руководителями администрации главы и правительства республики и своего секретариата Абдукахийром Израйиловым и Аламбеком Ясаевым. Репортаж об этой встрече был показан 17 января в ночных новостях ЧГТРК "Грозный", передал корреспондент "Кавказского узла".

Авторы телесюжета, опубликованного также 17 января на YouTube-канале телекомпании, пояснили, что на 2019 год в Чечне намечено совершенствование системы здравоохранения, инвестиционной политики и разработка новых туристических направлений. По мнению Кадырова, каждый ответственный чиновник должен владеть всей информацией о состоянии своего участка работы, говорится в телесюжете.

"Чтобы все знали, все работники, помощники, советники, что курируют работу. За три месяца [2019 года], если этот товарищ не знает ситуацию в министерстве, что курирует, или районе, или городе, если у него нет своей идеи, как улучшить ситуацию, он зря занимает свое место... По истечении первых трех месяцев [2019 года] мы должны конкретно знать, какой глава исправился. Если входящие в последнюю десятку глав не исправились, хотя бы те, кто входит в последнюю пятерку, если они не изменят результаты, то все пятеро должны будут уйти домой. Не исполнивший любое поручение министр должен уйти. Не разбирающиеся в своей работе помощник, советник, заместитель тоже должен уйти", - сказал Рамзан Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Представители НПО Чечни отметили, что с угрозами увольнять недобросовестных чиновников глава Чечни выступал и ранее.

6 февраля 2017 года на совещании, на котором обсуждался инвестиционный климат в Чечне, Рамзан Кадыров потребовал от руководителей на местах брать на себя ответственность и привлекать внебюджетные средства. Он пригрозил увольнениями тем, кто этого не делает.

"Подобного рода угрозы Рамзан Кадыров озвучивает уже не в первый раз. Такое происходит достаточно регулярно. То он месяц дает чиновникам на изменение ситуации, то квартал, то полгода. Но громкие отставки случаются крайне редко. В основном же мы наблюдаем просто перестановку одних и тех же чиновников во власти. Это и неудивительно, потому что людей со стороны в органах управления и различных руководящих должностях практически нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный наблюдатель Асланбек.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном 28 июня 2018 года "Кавказским узлом".

"Кадыров фактически сформировал в республике свою собственную «вертикаль власти», окружив себя родственниками, односельчанами, однотейповцами, друзьями и знакомыми. Те, в свою очередь, набирают уже своих, и далее по цепочке. Кадыров, конечно, время от времени проводит какие-то отставки и новые назначения, но это просто своего рода перетасовка одних и тех же карт", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница местной НПО Малика.

Заявление Рамзана Кадырова свидетельствует о том, что многие его подчиненные "некомпетентны" в тех вопросах, за которые отвечают, предположила экономист Роза. "Это показатель того, что кадыровские чиновники просто не справляются со своими обязанностями, то ли в силу нехватки образования, то ли еще почему-то. В любом случае интересно будет посмотреть, какие перемены во властных структурах Рамзан [Кадыров] проведет через три месяца, или же, как обычно, все ограничится перемещением все тех же чиновников с одних должностей на другие", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"На должности у нас отбирают, исходя из личной преданности и близости к руководству, это основные критерии отбора чиновников на различные посты. Умные тут не нужны, нужны простые исполнители воли начальства. Что же касается вчерашнего заявления Кадырова, то тут, как говорится «поживем - увидим». Нашим чиновникам не впервой выслушивать такие предупреждения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник одного из региональных министерств Шахран.

Напомним, что 26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. Ранее политологи заявили "Кавказскому узлу", что подобная ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова и ведет к проблемам с кадрами и альтернативными источниками информации.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова.