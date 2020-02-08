08 февраля 2020, 19:16

Возобновлено движение по Транскаму

Проезд по Транскавказской автомагистрали между Россией и Южной Осетией открыт для всех транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскаму было запрещено 7 февраля в 10.30 мск по рекомендации противолавинной службы.

Сегодня Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов автотранспортных средств с 17.30 мск, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире ожидаются осадки при температуре -4, скорость ветра составит 6 метров в секунду. 9 февраля осадков не ожидается, температура снизится до -8, скорость ветра - до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Более тысячи человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе"", "Военно-Грузинская дорога закрыта в связи с непогодой", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии".

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