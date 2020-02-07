Проезд по Транскаму запрещен

07 февраля 2020, 13:24

Транскавказская автомагистраль закрыта по рекомендации противолавинной службы, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской автомагистрали между Россией и Южной Осетией ранее было приостановлено 4 февраля. В тот же день оно было возобновлено.

Сегодня по рекомендацией противолавинной службы и невозможностью обеспечить безопасный проезд Транскавказская автомагистраль закрыта с 10.30 мск и до особого распоряжения, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем и вечером 8 февраля в Алагире ожидаются осадки при температуре -4, скорость ветра составит 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.