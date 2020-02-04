Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

04 февраля 2020, 14:04

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто для всех видов транспорта в связи с повышенной лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская автомагистраль между Россией и Южной Осетией ранее была закрыта в 08.30 мск 1 февраля. В тот же день в 16.30 мск проезд по этой дороге был разрешен.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 13.00 мск до особого распоряжения", - сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии сегодня на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Алагире без осадков, температура составит +1 градус, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 5 февраля температура повысится до +11, скорость ветра - до 8 метров в секунду, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.