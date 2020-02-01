Проезд по Транскаму открыт

01 февраля 2020, 18:11

Движение по Транскавказской автомагистрали, приостановленное после схода лавин, возобновлено.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская автомагистраль между Россией и Южной Осетией была закрыта сегодня в 08.30 мск для всех видов транспорта после схода лавин.

Автомагистраль открыта для всех видов автотранспортных средств с 16.30 мск, после того, как появилась возможность безопасного проезда, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире осадков не ожидается, температура составит -3 градуса, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 2 февраля температура повысится до +4, скорость ветра - до 5 м/с, также без осадков. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.