01 февраля 2020, 16:01

Трое махачкалинцев осуждены за похищение человека

Суд назначил трем жителям Дагестана от 8 до 11 лет заключения за похищение человека и вымогательство денег у его родных.

Как писал "Кавказский узел", житель Махачкалы был похищен 23 января 2019 года. Родные, у которых похитители потребовали пять миллионов, обратились в правоохранительные органы, и при передаче части из этих денег трое обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. Еще одного человека объявили в розыск. Дело о похищении было передано в суд в июле 2019 года.

Ленинский районный суд Махачкалы назначил похитителям по 8, 10 и 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве, угоне и нарушении правил дорожного движения, сообщила 31 января на своем сайте прокуратура Дагестана.

Согласно приговору, осужденные, вооруженные травматическими пистолетами и ножом, связали жителя Махачкалы и на его же автомобиле отвезли его в поселок Кривая Балка. За освобождение они требовали сначала 20 миллионов, а затем пять миллионов рублей. Кроме того, похитители угрожали мужчине насилием и распространением компрометирующей его информации. Потерпевший позвонил своему зятю, который затем передал похитителям 900 тысяч рублей, со ссылкой на прокуратуру сообщил сегодня "Черновик".

Отметим, что жители Дагестана неоднократно жаловались на похищение их близких силовиками. По мнению руководителя Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Дениса Соколова, за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом похищения людей в Дагестане и другие злоупотребления силовиков "сложились в самоподдерживающуюся систему", говорится в материале "Соколов: "антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев", опубликованном на "Кавказском узле".

Примечание:

"Мать Данияла Загирова пожаловалась на недопуск врача к арестованному сыну", "Адвокат добился от следствия видеозаписи с присягой четверых жителей Буйнакска ИГ*", "Матери арестованных буйнакцев пригрозили акциями протеста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 февраля 2020, 15:11

  • Новый парк в Урус-Мартане получил имя Ахмата Кадырова

    В Урус-Мартане открылся первый городской парк, теперь местные жители не будут вынуждены ездить для прогулок в Грозный, отчитались районные власти. Желая выслужиться, чеченские чиновники называют любые новые объекты именем Ахмата Кадырова, указали "Кавказскому узлу" жители республики, недовольные названием парка.

01 февраля 2020, 14:47

  • Суд оставил на свободе главного акушера Армении

    Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Генпрокуратуры Армении и взять под стражу главного акушера страны Размика Абрамяна, подозреваемого в незаконном усыновлении детей иностранцами.

01 февраля 2020, 14:11

01 февраля 2020, 13:36

01 февраля 2020, 13:01

  • Астраханец потребовал изъять его признания из дела о ячейке ИГ*

    Житель Астрахани Ильсур Имангазиев попросил суд не учитывать его признательные показания о причастности к "Исламскому государству"*, поскольку они были даны под пытками. Трое из пяти обвиняемых по этому делу выступили за допрос уроженца Чечни, которого, по их словам, вынуждали дать показания против них силовики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи