Трое махачкалинцев осуждены за похищение человека

01 февраля 2020, 16:01

Суд назначил трем жителям Дагестана от 8 до 11 лет заключения за похищение человека и вымогательство денег у его родных.

Как писал "Кавказский узел", житель Махачкалы был похищен 23 января 2019 года. Родные, у которых похитители потребовали пять миллионов, обратились в правоохранительные органы, и при передаче части из этих денег трое обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. Еще одного человека объявили в розыск. Дело о похищении было передано в суд в июле 2019 года.

Ленинский районный суд Махачкалы назначил похитителям по 8, 10 и 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве, угоне и нарушении правил дорожного движения, сообщила 31 января на своем сайте прокуратура Дагестана.

Согласно приговору, осужденные, вооруженные травматическими пистолетами и ножом, связали жителя Махачкалы и на его же автомобиле отвезли его в поселок Кривая Балка. За освобождение они требовали сначала 20 миллионов, а затем пять миллионов рублей. Кроме того, похитители угрожали мужчине насилием и распространением компрометирующей его информации. Потерпевший позвонил своему зятю, который затем передал похитителям 900 тысяч рублей, со ссылкой на прокуратуру сообщил сегодня "Черновик".

Отметим, что жители Дагестана неоднократно жаловались на похищение их близких силовиками. По мнению руководителя Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Дениса Соколова, за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом похищения людей в Дагестане и другие злоупотребления силовиков "сложились в самоподдерживающуюся систему", говорится в материале "Соколов: "антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев", опубликованном на "Кавказском узле".