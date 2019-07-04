Три жителя Дагестана обвинены в похищении человека

04 июля 2019, 16:26

Передано в суд дело трех махачкалинцев, похитивших человека и требовавших за его освобождение пять миллионов рублей, сообщило следствие.

По данным следствия, 23 января подозреваемые отобрали ключи от автомобиля у жителя Махачкалы и вывезли его за пределы города. Родные, у которых похитители потребовали пять миллионов, обратились в правоохранительные органы, и при передаче части из этих денег трое обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. Еще один их соучастник объявлен в розыск.

Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении человека, неправомерном завладении автомобиля и управлении автомобилем лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану.

Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.