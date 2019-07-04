04 июля 2019, 16:26
Три жителя Дагестана обвинены в похищении человека
Передано в суд дело трех махачкалинцев, похитивших человека и требовавших за его освобождение пять миллионов рублей, сообщило следствие.
По данным следствия, 23 января подозреваемые отобрали ключи от автомобиля у жителя Махачкалы и вывезли его за пределы города. Родные, у которых похитители потребовали пять миллионов, обратились в правоохранительные органы, и при передаче части из этих денег трое обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. Еще один их соучастник объявлен в розыск.
Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении человека, неправомерном завладении автомобиля и управлении автомобилем лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану.
Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.
"СК сообщил о двух бомбах при подрыве полицейской автоколонны в Дагестане", "В госпитале умер раненный в Ингушетии военнослужащий", "В Дагестане на пути следования колонны МВД произошел взрыв".
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