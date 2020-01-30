Акция ОПР в Майском. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Еленой Барановой.

30 января 2020, 04:35

Активистка из Майского заявила о цензуре в районной газете

Активисты в Майском провели акцию памяти по случаю дня освобождения Ленинграда от блокады. Районная газета, чей корреспондент присутствовал на акции, отказалась публиковать материал о мероприятии, сославшись на запрет властей.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции Елена Баранова, когда она обратилась в администрацию города Майский за разрешением о проведении акции на центральной площади, ей отказали. После переговоров акцию разрешили провести возле школы искусств, которая находится неподалеку от площади.

Барановой помогали члены "Объединения перевозчиков России" Вячеслав Гринько и Юлия Герасимова. Они использовали  плакаты с изображениями событий блокады. К мероприятию были привлечены школьники разного возраста.

"Подводя их к плакатам, я заметила интерес в глазах детей. Детям самим хотелось рассказать о том, что они знают. Они вспоминали все известные им факты о блокаде. Школьники словно погружались в то время", – рассказала Баранова.

"Я знаю, что там люди голодали. Детям давали по 125 граммов хлеба в день. Хлеб был с опилками и травой. Это был очень невкусный хлеб", – привела она слова одного из детей, участвовавших в акции.

Баранова, по ее словам, и сама рассказывала детям о блокадном хлебе. А потом раздала им булочки. Всего было роздано 260 булочек. Провести мероприятие ей помогли гендиректор ООО "Майское ХПП" Юрий Колесников, который безвозмездно выделил хлебобулочные изделия, а также атаман Александровского казачьего общества Александр  Свиридов.

На мероприятие пришла корреспондент районной газеты, которую Баранова попросила осветить акцию. Однако газета ничего об акции не опубликовала. Позже после звонка в редакцию газеты Барановой, по ее словам, стало известно, что местные власти запретили газете публиковать что-либо о данной акции.

"Материал не пропустила администрация", – сообщила ей сотрудница редакции. При этом она не уточнила, о какой администрации идет речь – районной или городской. "Я не знаю, не владею такой информацией. Просто сказали: "Нельзя", и все", – пояснила женщина. Диктофонная запись разговора имеется в распоряжении организаторов мероприятия.

"Объединение перевозчиков России" продолжительное время проводило акции протеста против системы взимания платы с грузовых автомобилей "Платон". Елена Баранова считает, что деятельность организации стала причиной запрета публикации в районной газете.

Примечание:

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Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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