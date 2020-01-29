Следком насчитал 131 эпизод в деле о насилии несовершеннолетней в Астрахани

29 января 2020, 03:30

Житель Астрахани на протяжении четырнадцати лет насиловал свою дочь, рассказал представитель Следкома.

Мужчина подозревается в совершении более чем 130 эпизодов преступлений, предусмотренных по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, в период с 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования. "У нее 131 эпизод. Эпизоды были восстановлены с ее слов, по памяти. Может, там и больше было, всё это длилось 14 лет, но то, что удалось установить, это вот такая цифра", – пояснил 28 января корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области Андрей Хегай.

"У нас был первый эпизод, когда она только сообщила, в октябре 2019 года, после чего была проведена проверка, было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования были выявлены еще 130 эпизодов. Там изнасилования и насильственные действия сексуального характера – 54 и 77 соответственно", – отметил он.

Андрей Хегай добавил, что девушка обратилась в правоохранительные органы сама еще в октябре. После возбуждения уголовного дела отец был задержан, он содержится под стражей.