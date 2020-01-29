29 января 2020, 03:30

Следком насчитал 131 эпизод в деле о насилии несовершеннолетней в Астрахани

Житель Астрахани на протяжении четырнадцати лет насиловал свою дочь, рассказал представитель Следкома.

Мужчина подозревается в совершении более чем 130 эпизодов преступлений, предусмотренных по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, в период с 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования. "У нее 131 эпизод. Эпизоды были восстановлены с ее слов, по памяти. Может, там и больше было, всё это длилось 14 лет, но то, что удалось установить, это вот такая цифра", – пояснил 28 января корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области Андрей Хегай.

"У нас был первый эпизод, когда она только сообщила, в октябре 2019 года, после чего была проведена проверка, было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования были выявлены еще 130 эпизодов. Там изнасилования и насильственные действия сексуального характера – 54 и 77 соответственно", – отметил он.

Андрей Хегай добавил, что девушка обратилась в правоохранительные органы сама еще в октябре. После возбуждения уголовного дела отец был задержан, он содержится под стражей.

Примечание:

"Житель Астрахани получил 25 лет колонии за насилие над детьми", "Суд над депутатами по делу о педофилии не вызвал реакции в астраханской облдуме", "Житель Астраханской области задержан по делу о совращении детей"

Автор: Алёна Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 января 2020, 04:06

  • Правозащитники уличили Умарова в лукавстве

    Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров отрицает то, что жители республики задерживались за распространение коллажа с Кадыровым. Однако его оговорка о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" означает, что задержания жителей Чечни все же были, считают Олег Орлов, Руслан Кутаев и Игорь Каляпин.

29 января 2020, 02:45

  • Суд в Сочи решил провести процесс врача Юлии Фрелих в закрытом режиме

    Судья Лазаревского районного суда Сочи удовлетворил ходатайство прокурора о проведении заседаний суда по иску врача Юлии Фрелих в закрытом режиме, мотивируя решение защитой медицинской тайны. Адвокаты и руководитель регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" отрицают, что Фрелих разглашала медицинскую тайну.

29 января 2020, 02:39

29 января 2020, 01:44

  • Валерию Карданову стало плохо во время заседания суда

    Бывшему главе "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерию Карданову стало плохо во время рассмотрения его апелляционной жалобы на продление меры пресечения. Врач диагностировал у него гипертонический криз.

29 января 2020, 00:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи