Житель Астрахани получил 25 лет колонии за насилие над детьми

14 октября 2019, 19:36

Суд признал виновным жителя Астраханской области в изнасиловании детей и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Осужденный также будет проходить лечение от педофилии, сообщил сегодня Следком.

Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний житель Астраханской области под предлогом игр на приставке и компьютере заманивал к себе домой детей в возрасте от девяти до 14 лет и насиловал их. "Кроме того, использовал несовершеннолетних девочек в целях изготовления порнографических материалов", - сообщил Следственный комитет России.

Мужчина признан виновным в 43 преступлениях по статьям об изнасиловании детей и создании порнографических материалов. Он приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил проводить ему амбулаторное лечение от педофилии, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года житель Астраханской области был приговорен к 17 годам колонии за насилие над детьми. Суд установил, что 35-летний мужчина дважды совершил сексуальное насилие над с пасынком, а также над двумя своими дочерьми восьми и десяти лет.