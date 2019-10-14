Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

14 октября 2019, 19:36

Житель Астрахани получил 25 лет колонии за насилие над детьми

Суд признал виновным жителя Астраханской области в изнасиловании детей и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Осужденный также будет проходить лечение от педофилии, сообщил сегодня Следком.

Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний житель Астраханской области под предлогом игр на приставке и компьютере заманивал к себе домой детей в возрасте от девяти до 14 лет и насиловал их. "Кроме того, использовал несовершеннолетних девочек в целях изготовления порнографических материалов", - сообщил Следственный комитет России.

Мужчина признан виновным в 43 преступлениях по статьям об изнасиловании детей и создании порнографических материалов. Он приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил проводить ему амбулаторное лечение от педофилии, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года житель Астраханской области был приговорен к 17 годам колонии за насилие над детьми. Суд установил, что 35-летний мужчина дважды совершил сексуальное насилие над с пасынком, а также над двумя своими дочерьми восьми и десяти лет.

Примечание:

"Житель Астраханской области задержан по делу о совращении детей", "Арестованный за насилие над ребенком в Ахтубинске умер при конвоировании", "Суд над депутатами по делу о педофилии не вызвал реакции в астраханской облдуме".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 октября 2019, 20:34

14 октября 2019, 20:25

14 октября 2019, 18:52

14 октября 2019, 18:45

14 октября 2019, 18:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи