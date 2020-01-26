26 января 2020, 19:12

Восемь золотых медалей международного турнира выиграли борцы из СКФО

Борцы вольного стиля из Дагестана, Северной Осетии и Чечни выиграли финальные поединки турнира памяти Ивана Ярыгина в Красноярске.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году международный турнир "Гран-при Ивана Ярыгина" проходил в Красноярске с 24 по 27 января. За первые дни соревнований борцы из Дагестана и Чечни выиграли шесть золотых медалей, а в последний день турнира четыре золотые медали выиграли борцы из Дагестана и Северной Осетии.

Сегодня в Красноярске состоялись финальные поединки участников международного турнира "Гран-при Иван Ярыгин-2020", который проходил с 23 января, сообщила на своем сайте Федерация спортивной борьбы России.

В заключительный день турнира по вольной борьбе осетинские борцы выиграли все свои финальные поединки. Так, в весовой категории до 86 кг золотую медаль завоевал Артур Найфонов, в категории до 92 кг - Батырбек Цакулов, а в категории до 97 кг - Владислав Байцаев, говорится в сообщении федерации.

В категории до 74 кг победил дагестанский вольник Магомедрасул Газимагомедов, а в категории до 79 кг – спортсмен из Дагестана Магомед Рамазанов. В весовой категории до 65 кг победил борец из Хасавюрта Курбан Шираев, одолев соперника из Северной Осетии Сослана Рамонов, сообщает wrestdag.ru.

Осетинский борец Азамат Тускаев одержал победу в весовой категории до 57 кг, сообщила 26 января на своем сайте телекомпания «Осетия-Ирыстон».

Спортсмен из Чечни Исраил Касумов завоевал золото в весовой категории до 70 кг, одолев чемпиона мира 2019 года Давида Баева, сообщило 24 января ИА "Грозный-информ".

Примечание:

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