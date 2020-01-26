скриншот комментария страницы https://www.instagram.com/p/B7tnE1YnXYM/?utm_source=ig_embed

26 января 2020, 02:11

Жители станицы Солдатской раскритиковали власти за состояние водонапорной башни

Авторы видео об аварийном состоянии водонапорной башни в станице Солдатской призвали власти Кабардино-Балкарии обратить внимание на проблему. Пользователи соцсети Instagram раскритиковали чиновников за бездействие.

В паблике "Патриот Нальчик" в соцсети Instagram 25 января опубликовано видео с водонапорной башней, расположенной, как утверждают авторы, "над больницей в станице Солдатской". На видео видно, что из трещины в башне хлещет вода, заливая все вокруг, из-за чего пожухлая трава покрыта изморозью, а на трубах висят сосульки.

"Обращаемся к (главе Кабардино-Балкарии) Казбеку Кокову. Жители вашей республики в XXI веке возят воду домой в бочках, купаются из ведер, предварительно разогрев на плите (хорошо, что не на костре), пока она просто так разливается по улицам!", - написали авторы. По данным на 02.11 сегодня, 26 января публикация набрала 11320 просмотров и 13 комментариев.

Пользователи раскритиковали власти за сложившуюся ситуацию. "Мне интересно, при таком раскладе почему люди платят за воду вообще. Один день есть вода, а три, а то неделю нет воды. В прокуратуру надо написать", - считает pshigusovaz.

Скриншот комментария к видео про водонапорную башню в станице Солдатской в группе Патриот Нальчик в Instagram. https://www.instagram.com/p/B7tnE1YnXYM/"У начальников в кабинетах вода, наверно, есть! Зачем им знать, что творится за пределами их кабинета?" - задается вопросом fatimadogova.

"Наивные людишки, им не до вас", - считает versachi1313.

"Самое обидное то, что эту власть мы сами выбрали", - посетовал anzor.kaziev.

Ранее "Кавказский узел" также писал о проблемах с водоснабжением в Кабардино-Балкарии. В июне 2019 года жители республики в соцсетях начали массово сообщать о проблемах с водой. На отсутствие воды, в частности, пожаловались жители поселка Залукокоаже - административного центра Зольского района. Власти заявили, что решить проблему поможет новый водопровод, строительство которого оценено в 1,5 миллиарда рублей. Пользователи Instagram сочли такую сумму завышенной, указав также на необходимость решения проблем с водой и в других районах. 

24 января прокуратура потребовала от МУП "Ручей" наладить водоснабжение жителям села Жемтала в Черекском районе. По данным ведомства, вопреки правилам, вода на двух улицах села отключалась регулярно.

Примечание:

"Жители Тырныауза остались без воды после аварии", "Жители разных районов Кабардино-Балкарии напомнили властям об отсутствии воды", "Жители Атажукино рассказали о решении проблемы с грязной водой".

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