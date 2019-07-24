Жители Тырныауза остались без воды после аварии

24 июля 2019, 14:06

Около 20 тысяч жителей Тырныауза остались сегодня без воды после того, как в связи с паводком оказалась обесточенной водонасосная станция, сообщили власти Эльбрусского района.

По данным пресс-службы администрации района, паводковые воды Баксана повредили опору ЛЭП, питающей водонасосную станцию Тырныауза и село Верхний Баксан. В связи с этим водоснабжение Тырныауза приостановлено, а в Верхнем Баксане нет света.

Аварийные службы устраняют последствия происшествия, уточнил сотрудник администрации. По его словам, в Тырныаузе живут около 20 тысяч человек, в Верхнем Баксане - 479 человек, пишет "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе умеренный дождь при температуре +18 градусов, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 25 июля ожидаются также умеренные осадки, температура воздуха понизится до +15 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Отметим, что вчера, 23 июля, около Верхнего Баксана на автотрассу сошел сель, после чего движение по дороге было закрыто. Позже на этом участке трассы было введено реверсивное движение.