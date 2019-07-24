24 июля 2019, 14:06

Жители Тырныауза остались без воды после аварии

Около 20 тысяч жителей Тырныауза остались сегодня без воды после того, как в связи с паводком оказалась обесточенной водонасосная станция, сообщили власти Эльбрусского района.

По данным пресс-службы администрации района, паводковые воды Баксана повредили опору ЛЭП, питающей водонасосную станцию Тырныауза и село Верхний Баксан. В связи с этим водоснабжение Тырныауза приостановлено, а в Верхнем Баксане нет света.

Аварийные службы устраняют последствия происшествия, уточнил сотрудник администрации. По его словам, в Тырныаузе живут около 20 тысяч человек, в Верхнем Баксане - 479 человек, пишет "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе умеренный дождь при температуре +18 градусов, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 25 июля ожидаются также умеренные осадки, температура воздуха понизится до +15 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Отметим, что вчера, 23 июля, около Верхнего Баксана на автотрассу сошел сель, после чего движение по дороге было закрыто. Позже на этом участке трассы было введено реверсивное движение.

Примечание:

"Трасса перекрыта в Кабардино-Балкарии после схода селей", "Жители сел Кабардино-Балкарии остались без света после непогоды", "Сильный град напугал жителей Кабардино-Балкарии".

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