Сход селя. Фото: Нина Зотина, ЮГА.ру

24 июля 2019, 12:01

Трасса перекрыта в Кабардино-Балкарии после схода селей

Два селевых потока сошли сегодня на автодорогу в Черекском районе Кабардино-Балкарии, на одном участке трассы движение закрыто, на другом затруднено, сообщили в дорожной службе.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля около Верхнего Баксана в Эльбрусском районе, на 76-м километре дороги Прохладный – Азау сошел сель, после чего движение было закрыто. Позже на этом участке трассы было введено реверсивное движение.

Еще два селевых потока сошли сегодня на дорогу в Кабардино-Балкарии после сильного дождя, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

После схода селя на 65-м километре федеральной дороги А-154 Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу движение временно закрыто, на 72-м километре этой дороги движение затруднено. "Для устранения последствий стихии мобилизовано 12 дорожных рабочих и две единицы техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", трасса А-154 проходит через Черекский район Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Кашхатау, административном центре Черекского района, облачная погода без осадков при температуре +26 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 25 июля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +18 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители сел Кабардино-Балкарии остались без света после непогоды", "Сильный град напугал жителей Кабардино-Балкарии", "Спасатели предупредили туристов о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии".

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