Движение по трассе в Приэльбрусье открыто с ограничениями

24 июля 2019, 08:40

На перекрытом после схода селя участке федеральной автодороги Прохладный - Азау движение восстановлено в реверсивном режиме, сообщило МЧС 23 июля.

Как писал "Кавказский узел", сель сошел 23 июля около 14.45 мск в районе Верхнего Баксана в Эльбрусском районе, на 76-м километре дороги Прохладный - Азау. Полиция перекрыла трассу и призвала воздержаться от поездок в Приэльбрусье.

Реверсивное движение на перекрытом участке трассы было восстановлено к 20:44 мск. На месте работает спецтехника и 16 человек, в том числе трое спасателей и четверо сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении, опубликованном 23 июля на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.