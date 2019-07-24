24 июля 2019, 08:40
Движение по трассе в Приэльбрусье открыто с ограничениями
На перекрытом после схода селя участке федеральной автодороги Прохладный - Азау движение восстановлено в реверсивном режиме, сообщило МЧС 23 июля.
Как писал "Кавказский узел", сель сошел 23 июля около 14.45 мск в районе Верхнего Баксана в Эльбрусском районе, на 76-м километре дороги Прохладный - Азау. Полиция перекрыла трассу и призвала воздержаться от поездок в Приэльбрусье.
Реверсивное движение на перекрытом участке трассы было восстановлено к 20:44 мск. На месте работает спецтехника и 16 человек, в том числе трое спасателей и четверо сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении, опубликованном 23 июля на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Сельхозпроизводители Карачаево-Черкесии потеряли треть посевов из-за погоды", "Спасатели организовали переправу для жителей Туапсинского района после подтопления", "Волгоград вышел из режима ЧС на фоне критики властей в соцсетях".
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