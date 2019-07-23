23 июля 2019, 17:00
Дорога в Приэльбрусье перекрыта после схода селя
Полиция перекрыла трассу Прохладный - Азау после схода селевого потока и призвала воздержаться от поездок в Приэльбрусье.
Сель сошел сегодня около 14.45 мск в районе Верхнего Баксана в Эльбрусском районе, на 76-м километре дороги Прохладный - Азау, уточнили спасатели.
Пострадавших нет, движение по трассе перекрыто с обеих сторон, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Полиция призывает граждан воздержаться от поездки в указанный район до устранения последствий схода селевого потока", - говорится в сообщении на сайте республиканского главка МВД.
По данным спасателей, уровень воды в реке Баксан не превышает критических значений, информировал сегодня "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за подъема реки Черек в июне дважды оказывался подмытым участок автодороги между селами Нижний Черек и Старый Черек в Урванском районе Кабардино-Балкарии.
"Сельхозпроизводители Карачаево-Черкесии потеряли треть посевов из-за погоды", "Спасатели организовали переправу для жителей Туапсинского района после подтопления", "Волгоград вышел из режима ЧС на фоне критики властей в соцсетях".
23 июля 2019, 18:04
-
Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова
Суд в Махачкале по распоряжению Верховного суда Дагестана заново рассмотрел вопрос о мере пресечения главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и оставил его под арестом до 14 августа.
23 июля 2019, 18:00
-
Защита ингушского активиста Кациева сообщила о прекращении угроз силовиков
Сотрудники силовых ведомств прекратили посещать камеру ингушского активиста Хасана Кациева, после того как была обнародована его жалоба об угрозах, рассказал адвокат. Магомед Кациева заявил, что его сын пытался привлечь к ответственности всех пытавших его силовиков.
23 июля 2019, 17:37
-
Двое предполагаемых участников ИГ* арестованы в Ростове-на-Дону
Один из задержанных в Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке терактов заключен под стражу на месяц, второй находится под административным арестом, сообщили источники в правоохранительных органах.
23 июля 2019, 16:30
-
Врачи отказались от ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Левая рука пострадавшей от истязаний ингушской девочки не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время, рассказали врачи. Решение об усыновлении или возврате родителям сводных братьев девочки будет принято после окончания следствия по делу, заявила замглавы правительства республики Марет Газдиева.
23 июля 2019, 16:24
-
Верховный суд России подтвердил приговор Павлу Грибу
Высшая судебная инстанция России отказалась удовлетворить апелляцию гражданина Украины Павла Гриба, осужденного на шесть лет по делу о подготовке теракта в сочинской школе.
-
23 июля 2019, 16:30
Врачи отказались от ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
-
23 июля 2019, 15:45
Волгоградский облсуд оставил под арестом трех Свидетелей Иеговы*
-
23 июля 2019, 13:59
TBC Research: Количество российских туристов в Грузию сократилось на 21,4%
-
23 июля 2019, 12:30
175 жителей Чечни вошли в первую группу паломников
-
23 июля 2019, 11:20
Гаджиеву и Ризванову предъявлено обвинение
-
23 июля 2019, 08:01
Шеин отказался от участия в выборах губернатора Астраханской области
-
23 июля 2019, 18:04
Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова
-
23 июля 2019, 17:37
Двое предполагаемых участников ИГ* арестованы в Ростове-на-Дону
-
23 июля 2019, 16:24
Верховный суд России подтвердил приговор Павлу Грибу
-
23 июля 2019, 16:00
Станислав Зимовец вышел на свободу
-
23 июля 2019, 09:04
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
-
22 июля 2019, 23:56
Житель Кубани заподозрен в лишении свободы ребенка
-
22 июля 2019, 23:35
Бывший начальник охраны Магомеда Даудова разбился под Ростовом-на-Дону
-
22 июля 2019, 22:28
Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в дагестанском селе
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека
-
18 июля 2019, 19:591
Хамхоев Иса Бауматгиреевич
-
15 июля 2019, 17:51
Квициния Алхас Алексеевич
-
12 июля 2019, 13:503
Эстемирова Наталья Хусаиновна
-
22 июля 2019, 17:46
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Защита детства на Северном Кавказе: что обнажила трагедия Айши Ажиговой?» Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 30 июля в 19.00
-
21 июля 2019, 22:42
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваРоссия на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Отдел Кавказа. Мастера из Дагестана. 2
-
21 июля 2019, 15:30
Женский взгляд из НальчикаСтритрейсеры и ночные проклятия нальчан
-
21 июля 2019, 07:12
Женский взгляд из НальчикаДагестан: женский фестиваль «Рай под ногами матерей»
-
19 июля 2019, 09:37
Женский взгляд из НальчикаОб усыновителях и необходимости бэби-боксов 1
-
22 июля 2019, 23:57Даргавский некрополь закрыли для посещений
-
20 июля 2019, 10:51В поселке Звездный Чегемского района 3 год нет горячей воды
-
18 июля 2019, 19:18Проблема многоэтажных гаражей в городе Сочи
-
17 июля 2019, 22:46В Адыгее пройдет десятый фестиваль адыгейского сыра
-
17 июля 2019, 12:59Популярного журналиста Ростова-на-Дону хотят посадить в тюрьму
-
23 июля 2019, 13:58
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
20 июля 2019, 19:30
Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
23 июля 2019, 18:04
Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова
-
23 июля 2019, 18:00
Защита ингушского активиста Кациева сообщила о прекращении угроз силовиков