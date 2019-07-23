Сход селя. Фото: Нина Зотина, ЮГА.ру

23 июля 2019, 17:00

Дорога в Приэльбрусье перекрыта после схода селя

Полиция перекрыла трассу Прохладный - Азау после схода селевого потока и призвала воздержаться от поездок в Приэльбрусье.

Сель сошел сегодня около 14.45 мск в районе Верхнего Баксана в Эльбрусском районе, на 76-м километре дороги Прохладный - Азау, уточнили спасатели.

Пострадавших нет, движение по трассе перекрыто с обеих сторон, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Полиция призывает граждан воздержаться от поездки в указанный район до устранения последствий схода селевого потока", - говорится в сообщении на сайте республиканского главка МВД.

По данным спасателей, уровень воды в реке Баксан не превышает критических значений, информировал сегодня "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за подъема реки Черек в июне дважды оказывался подмытым участок автодороги между селами Нижний Черек и Старый Черек в Урванском районе Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Сельхозпроизводители Карачаево-Черкесии потеряли треть посевов из-за погоды", "Спасатели организовали переправу для жителей Туапсинского района после подтопления", "Волгоград вышел из режима ЧС на фоне критики властей в соцсетях".

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