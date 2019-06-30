Дорога в Кабардино-Балкарии подтоплена дважды за месяц

30 июня 2019, 07:28

Участок автодороги между селами Нижний Черек и Старый Черек в Урванском районе Кабардино-Балкарии, около двух недель назад размытый после подъема воды в реке Черек, вновь разрушен. Пользователи соцсети подвергли критике работу дорожных служб.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня между сельскими поселениями Нижний Черек и Старый Черек в результате подъема уровня реки произошел подмыв автодороги, власти района ввели режим чрезвычайной ситуации.

В связи с очередным поднятием уровня воды в русле реки Черек "участок дороги был окончательно разрушен", - говорится 29 июня в сообщении в группе patriot_kbr в Instagram. Отмечается, что движение транспорта по дороге закрыто.

После прошлого подтопления "власти отчитались, что приняли меры по недопущению дальнейшего размыва земляного полотна и дорожной одежды", - отметил автор сообщения.

"Организованы все необходимые работы для дальнейшего предотвращения размыва" участка автомобильной дороги Старый Черек – Котляревская Урванского муниципального района, - говорится в релизе, опубликованном 17 июня на сайте Министерства строительства Кабардино-Балкарии.

По данным на 6.20 мск 30 июня это сообщение прокомментировали 45 пользователей.

"Там уже полгода по-тихому подмывало дорогу и только вчера все смыло", - написал khachimashinov.

"Никогда такого не было и вот опять", - иронично прокомментировала ivanova12345bella.

"Потому что сделали тяп ляп", - ответила ей patovna1973.

"Если ответственных лиц... не заставят делать работу с гарантией, хотя бы лет пять, то никогда у нас не будет ни дорог, ни дамб", - уверен пользователь sultansultanov014429.

"Такими темпами река скоро в село зайдёт", - написал alim_701_.

"Эта вода уже добирается до домов! " - отметил alisa0098_.

На сайте Министерства строительства Кабардино-Балкарии и администрации Урванского района Кабардино-Балкарии комментариев относительно подтопления дороги нет на 6.30 мск 30 июня.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Урванского района - городе Нарткала облачно, слабый дождь, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра - до 5 метров в секунду. В ночь на 1 июля пройдет умеренный дождь, температура снизится до +16, скорость ветра останется прежней.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.