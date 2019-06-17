Режим ЧС введен в двух селах Кабардино-Балкарии

17 июня 2019, 23:24

Между сельскими поселениями Нижний Черек и Старый Черек в результате подъема уровня реки произошел подмыв автодороги, власти района ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила спасателям сегодня. "В Урванском районе между с.п. Нижний Черек и с.п. Старый Черек в результате подъема уровня воды в реке Черек произошел подмыв и частичное разрушение берега автодороги. Автодорога не является федеральной, к сельским поселениям имеются объездные пути", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Администрация Урванского района сегодня ввела режим ЧС на территориях населенных пунктов Нижний Черек и Старый Черек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На размытом участке ведутся дорожные работы. Специалисты пытаются не допустить дальнейшее разрушение участка дороги и организовывают бесперебойный и безопасный пропуск машин, сообщается на странице "ЧП Нальчик" в Instagram.

В сети также появилось видео, где показан участок разрушенной дороги. На нем видно, что часть одной полосы дороги с двусторонним движением обвалилась в реку, по другой стороне едут машины.

Пользователи соцсети назвали обрушение участка дороги привычным явлением. "...эту часть дороги всегда смывает", - пишет togorotnaoborot07, комментируя видео, опубликованное сегодня "ЧП Нальчик" в Instagram. Ролик за два часа набрал 19 410 просмотров.

"...каждый год происходили эти оползни, сколько помню!! Может, что-нибудь предпримут власти! Людей жалко!! Там уже до жилых домов рукой подать!" - заявляет agniy_torti_na_zakaz.

"Сколько помню, всегда так", - комментирует krasotka07070707.

"Каждый год одно и то же", - пишет lianna20031991.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Урванского района - городе Нарткала - было облачно, без осадков, температура воздуха составляла +28 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. В ночь на 18 июня осадков также не ожидается, температура снизится до +18, скорость ветра - до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.