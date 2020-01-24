Вода из крана. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 января 2020, 16:35

Прокуратура потребовала наладить водоснабжение жителям села в Кабардино-Балкарии

МУП "Ручей", занимающийся холодным водоснабжением села Жемтала в Черекском районе, нарушил федеральное законодательство и санитарно-эпидемиологические требования, регулярно отключая воду в домах местных жителей, заявила прокуратура.

По данным ведомства, вода в жилые дома должна поставляться круглосуточно, а максимальное время перерыва в водоснабжении не может превышать восьми часов в течение месяца. Во время аварии, за исключением случаев на сетях инженерно-технического обеспечения, максимальный перерыв в подаче воды может составить не более четырех часов единовременно. Однако в селе Жемтала на двух улицах вода отключалась регулярно - вопреки установленным правилам, сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении директора МУП "Ручей" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП России (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), которое направлено в Госкомитет по тарифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарии. Кроме того, в адрес директора муниципального предприятия и главы села внесены представления с требованием восстановить водоснабжение, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах с водоснабжением в других районах Кабардино-Балкарии. В июне 2019 года жители республики в соцсетях начали массово сообщать о проблемах с водой. На отсутствие воды, в частности, пожаловались жители поселка Залукокоаже - административного центра Зольского района. Власти заявили, что решить проблему поможет новый водопровод, строительство которого оценено в 1,5 миллиарда рублей. Пользователи Instagram сочли такую сумму завышенной, указав также на необходимость решения проблем с водой и в других районах.

Примечание:

"Жители Тырныауза остались без воды после аварии", "Жители разных районов Кабардино-Балкарии напомнили властям об отсутствии воды", "Жители Атажукино рассказали о решении проблемы с грязной водой".

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