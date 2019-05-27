Село Атажукино в Кабардино-Балкарии. Фото: KBR-chik https://ru.wikipedia.org/

27 мая 2019, 16:32

Жители Атажукино рассказали о решении проблемы с грязной водой

Проблема с загрязнением системы очистки воды в селе Атажукино в Кабардино-Балкарии решена, заявил глава местной администрации. Вода из-под крана действительно стала чище, отметили сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая после многочисленных жалоб жителей власти сообщили, что ливневые дожди стали причиной загрязнения источников воды в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в том числе в селе Атажукино.

В Атажукино Баксанского района продолжаются работы по восстановлению водоснабжения после селевого потока, по селу организован подвоз питьевой воды, отчитались 23 мая местные власти. Пользователи Instagram раскритиковали заявления чиновников, указав на длительное отсутствие воды в поселении.

В селе Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии ремонтная бригада освободила от грязи систему очистки воды, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельской администрации Муаед Кумыков.

По его словам, подача воды была возобновлена еще в пятницу, 24 мая, однако из-за загрязнения системы ее использование для пищи было невозможным. "Сегодня чистка системы была завершена. Однако остаются проблемы: серьезно поврежден один из каптажей (инженерная система по выводу подземных вод на поверхность и обеспечению их дальнейшей обработки. - Прим. "Кавказского узла"), в связи с чем напор воды остается слабым", - рассказал Кумыков.

По его словам, ремонтные работы займут "около 10 дней". "Потребуется заливка бетона. Авария действительно серьезная. Такое случается очень редко", - пояснил Кумыков.

Завоз питьевой воды в Атажукино прекращен, пояснил глава сельской администрации. "Вода завозилась в село цистернами в течение 2-3 дней после аварии. Однако сейчас в этом нет необходимости", - заверил Кумыков.

Местные жители подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что вода из кранов стала чистой, однако пожаловались на слабый напор. "Приходится долго ждать, чтобы наполнить какой-то большой объем – ну, скажем, бидон. Будем ждать ремонта", - рассказала жительница Атажукино на условиях анонимности.

До сегодняшнего дня вода была мутной, и пить ее было "страшно", отметил другой житель населенного пункта. "Вода годилась лишь для полива огорода. Приходилось чистить своими маленькими, домашними фильтрами", - отметил житель села, представившийся Адамом.

Жалоб на привоз воды у жителей села нет, заверили оба местных жителя.

Напомним, 17 мая власти Баксанского района Кабардино-Балкарии призвали жителей не расходовать воду на полив садов и огородов в преддверии летнего сезона, чтобы избежать проблем с питьевой водой. Глава района Артур Балкизов напомнил, что наиболее остро проблема с питьевой водой стоит в селах Заюково, Атажукино, Исламей и Верхнем Куркужину. Селяне заявили, что воды не хватает не только летом, и предложили чиновникам развивать арычное водоснабжение.

Примечание:

"Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей Чегемского района", "Пользователи соцсетей раскритиковали власти из-за очередного загрязнения реки Баксан", "Массовая гибель птиц обеспокоила жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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