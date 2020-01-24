Источники сообщили об обысках в ингушском центре обработки итогов ЕГЭ

24 января 2020, 14:39

Силовики провели обыски в региональном центре обработки информации Ингушетии, подведомственном Минобразованию республики. Информацию о задержании руководителя центра источники не подтвердили.

Об обысках сотрудников правоохранительных органов в подведомственном Минобрзованию Ингушетии учреждении сообщил источник.

"Обыски (силовиков) прошли в региональном центре обработки информации (РЦОИ) в Назрани, на территории, где располагается министерство образования и науки республики", - цитирует сегодня слова источника «Интерфакс».

Эту информацию подтвердил и источник газеты «Ингушетия», не указав, в рамках какого дела проводятся следственные мероприятия. «Обыски в РЦОИ были, но точной информации о задержании руководителя регионального центра обработки информации Умара Евлоева нет», - отметил источник.

Региональный центр обработки информации создан распоряжением правительства Ингушетии от 4 марта 2014 года с целью обеспечения организационно-технологического и информационного сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в республике, сообщается на сайте Минобразования республики. На сайте ведомства на 14.20 мск сегодня нет информации об обысках в центре.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Махмуд-Али Калиматов 16 сентября 2019 года назначил пять новых руководителей региональных министерств, в том числе - Минобразования. Исполняющая обязанности министра образования и науки Ингушетии в тот день стала Эсет Бокова, она ранее занимала пост директора ГБОУ "Лицей №1" в Сунже.