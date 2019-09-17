Калиматов назначил новых руководителей пяти министерств Ингушетии

17 сентября 2019, 08:06

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 16 сентября подписал указы о назначениях глав Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября на заседании депутатов Народного собрания Ингушетии Махмуд-Али Калиматов был избран главой республики. Калиматов в этот же день отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов. 12 сентября правительство Ингушетии возглавил Константин Суриков, ранее работавший помощником-советником главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Новому главе Ингушетии необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

Махмуд-Али Калиматов 16 сентября назначил пять новых руководителей региональных министерств - Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования, сообщил в тот же день со ссылкой на пресс-службу главы региона ТАСС.

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия стал Магомед Гагиев, ранее он работал в ГУП "Орджоникидзевский", сообщил 16 сентября официальный сайт главы республики.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии возглавил Микаил Балахоев, который "имеет большой опыт работы в строительной сфере", сказано на официальном сайте главы Ингушетии.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков пришел на свой пост с должности заместителя директора по региональным проектам и связям с государственными органами в Фонде поддержки исламской культуры и образования, которую он занимал с 2013 года.

Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту республики Ингушетия назначен Магомет Мургустов.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Ингушетии стала Эсет Бокова, она ранее занимала пост директора ГБОУ "Лицей №1" в Сунже, сообщил сайт главы региона.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Махмуда-Али Калиматова.