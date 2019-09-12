Константин Суриков. Фото: пресс-служба главы Республики Ингушетия

12 сентября 2019, 15:20

Главой правительства Ингушетии назначен советник Калиматова

Депутаты Народного собрания Ингушетии проголосовали за назначение на пост руководителя республиканского правительства помощника-советника главы региона Константина Сурикова. Новый премьер-министр предложил ужесточить контроль над бюджетом, а также решить проблемы в сфере ЖКХ.

Как писал "Кавказский узел", избранный 8 сентября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вступил в должность и отправил в отставку правительство республики. Калиматов заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов.

Скриншот поста на официальной страничке Народного собрания Ингушетии в Instagram. https://www.instagram.com/p/B2TemkgAkzp/Правительство Ингушетии возглавил Константин Суриков, кандидатуру которого предложил глава республики Махмуд-Али Калиматов, говорится в сегодняшнем сообщении  Народного собрания региона на официальной страничке в Instagram.

За назначение Сурикова проголосовало 27 депутатов, один депутат высказался против, сообщает сегодня газета "Ингушетия". Калиматов подписал указ о назначении Сурикова премьер-министром, отмечает сегодня "Интерфакс".

Ранее Константин Суриков занимал руководящие должности в различных банках. До назначения председателем ингушского правительства работал на посту помощника-советника главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщает сегодня газета "Ингушетия".

Назначенный председатель правительства Ингушетии Константин Суриков в своем выступлении перед депутатами региона предложил ужесточить "контроль над целевым использованием средств, выделяемых на строительство социальных и других значимых для республики объектов". "Также ужесточить контроль качества производимых работ", - цитирует сегодня Сурикова ТАСС.

Суриков также отметил, что региону необходимо активнее привлекать средства федерального бюджета и частных инвестиций. Новый премьер-министр обратил внимание на проблемы в сфере ЖКХ. "Необходимо решить вопросы, связанные с обеспечением питьевой водой, водой для сельских нужд, решить вопрос с увеличением энергетических мощностей и снижением себестоимости электроэнергии для потребителей", - заявил Суриков.

На сайте правительства Ингушетии, по даннм на 14.45 мск сегодня, нет информации о назначении Сурикова на пост премьер-министра. На сайте главы республики, по состоянию на 14.45 мск сегодня, также нет текста указа о назначении Сурикова.

После ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении, помимо премьера Ингушетии Зялимхана Евлоева, подали его первый заместитель, министры финансов и образования региона, замглавы ингушского правительства, постоянный представитель республики при президенте России в Москве, секретарь Совета безопасности Ингушетии, глава министерства экономики. 30 августа несколько источников сообщили об отставке Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений, однако власти республики не дали подтверждения этой информации. 10 сентября руководитель министерства культуры Ингушетии Микаэл Базоркин написал заявление об уходе со своего поста.

Напомним, Калиматов не исключил уголовного преследования уволенных в Ингушетии чиновников.  Решения об увольнении высокопоставленных чиновников принимались после внезапных проверок, рассказал Махмуд-Али Калиматов 2 сентября. Он предположил, что уволенным "придется ответить" за свою работу перед судом.

Примечание:

"Аналитики исключили политические мотивы в смягчении обвинений участникам митинга в Магасе", "Глава Ингушетии принял отставку министра экономики", "Ингушские депутаты продолжат тяжбу по вопросу границы с Чечней".

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