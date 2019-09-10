Микаэл Базоркин. Фото: Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия http://www.mincultri.ru/ing_culture/biografiya/

10 сентября 2019, 18:18

Глава Минкульта Ингушетии решил уйти в отставку

Руководитель Министерства культуры и архивного дела Ингушетии Микаэл Базоркин написал заявление об уходе со своего поста, сообщили в ведомстве.

Базоркин решил уйти с поста министра по собственному желанию, отметили в министерстве культуры региона.

"Микаэл Базоркин написал заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. Ему поступают предложения о работе в Москве и других городах страны. Пока информации о том, что глава региона подписал его заявление, нет", - цитирует сегодня представителя ведомства ТАСС.

Как сообщили в администрации главы региона, на должность министра культуры рассматривается кандидатура певца, композитора, народного артиста Ингушетии Тимура Дзейтова.

Микаэл Базоркин был назначен министром культуры и архивного дела Ингушетии в сентябре 2018 году указом бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. До этого, с 2017 года, занимал должность советника ректора Российского университета театрального искусства, следует из информации, опубликованной на сайте министерства. Информации об отставке Базоркина на сайте ведомства сегодня к 18.00 мск нет.

С 8 сентября, после указа избранного главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова о сложении полномочий правительства республики, Базоркин стал исполняющим обязанности министра, пишет "Интерфакс".

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября большинство присутствовавших на заседании депутатов Народного собрания Ингушетии проголосовали за кандидатуру врио главы республики Махмуда-Али Калиматова. В тот же день Калиматов вступил в должность и отправил в отставку правительство республики. Он заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.

Примечание:

"Аналитики исключили политические мотивы в смягчении обвинений участникам митинга в Магасе", "Глава Ингушетии принял отставку министра экономики", "Ингушские депутаты продолжат тяжбу по вопросу границы с Чечней".

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