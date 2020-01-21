Севгия Исмаилова. Скриншот с личной страницы vk.com https://vk.com/drnkwizme?z=photo401886920_456256988%2Fphotos401886920

21 января 2020, 16:57

Бегство Исмаиловой: Сибирь, Кавказ и однополая любовь

В середине января в Баку пропала россиянка из Красноярска Севгия Исмаилова. Оказалось, что ее насильно удерживали, но она сбежала и вернулась в Россию. Что происходило в эти две недели, как комментируют друзья, родственники, правозащитники – в справке «Кавказского узла».

4 января 2020 года уроженка Норильска, российская студентка из Красноярска 1 Севгия Исмаилова срочно улетела в Баку к матери и бабушке на 10 дней.

14 января азербайджанский пользователь Facebook Khalida Gadir сообщила о насильственном удержании в Баку 18-летней Исмаиловой. Она приложила скриншот электронного письма, полученный от подруги Исмаиловой, в посольство России в Баку с просьбой о помощи. 15 января Полина Вавилина пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что ее подругу - восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову - родственники насильно удерживают в Азербайджане и подвергают избиениям.

По версии друзей Севгии 2, ее обманом заманили в Азербайджан, отобрали документы, избили и собираются принудительно «лечить» от гомосексуальности. Все это произошло после того, как Севгия рассказала матери в декабре прошлого года о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу 3

По версии матери, в Красноярске Севгия попала под дурное влияние, несколько раз пробовала наркотики, выпивает и курит 4. Расмия Исмаилова сказала корреспонденту «Кавказского узла» что, если дочь решит уехать в Россию, то она последует за ней. «Я не могу бросить своего ребенка. Она просто пропадет там. Я думала, что возьму дочь сюда в Азербайджан и здесь смогу спасти ее. Но, к сожалению, никто мне здесь не помог, и я даже не знаю, куда обращаться», - рассказала женщина. А порталу NGS24.RU Расмия заявила: «Пусть любит кого угодно, лишь бы наркоманкой не была».

Сбегала три раза

За 2 недели в Баку девушка трижды сбегала из дома, первые два раза родственникам удавалось ее вернуть, и только 16 января Севгия смогла найти приют у местных активистов (в частности помощь ей оказывали Мехрибан Зейналова (организация "Чистый Мир") и Эльхан Багиров ("Gender and Development" 5). На следующий день при содействии полиции Баку родственники вернули Исмаиловой документы. А 19 января в сопровождении адвоката и российской ЛГБТ-активистки Севгия прилетела в Москву.

Российская ЛГБТ-сеть взяла Севгию Исмаилову под опеку, а правозащитники связали насилие над ней с кавказскими традициями.

Два видео

Севгия Исмаилова и Полина Вавилина. Фото из InstagramВ социальных сетях и в ряде СМИ размещены два видеообращения Севгии Исмаиловой. В одном из них она сообщает, что «почувствовала спокойствие» и что с ней «никто ничего не делает». Студентка утверждает, что уехала в Азербайджан по собственной воле, а все новости, распространенные о ней - «полная ложь». «Полина все никак не может закончить начатое. Я просто сбежала от этого сообщества, от рук этой группы. Я хочу, чтобы вы распространили эту абсолютно противоположную и правдивую информацию», — говорит Исмаилова 6

Второе видео девушка записала позже и заявила, что она смогла сбежать из дома и находится в безопасном месте. А все, что она говорила в первом сообщении - неправда. «Я записала то видео, потому что мама заставила меня его записать. Благодаря тому, что я записала это видео, мама меня отцепила от цепи, ее рука была прикована к моей. И после того, как я записала это видео, я просто сбежала. Все, что я говорю сейчас- правда. Все, что было в том видео — ложь», - рассказывает Севгия 7.

Примечания

  1. Студентка Красноярского государственного медицинского университета
  2. И по ее версии, см. ниже «Два видео»
  3. Молитвы за Севу. Родственники похитили российскую студентку // Радио Свобода, 17 января 2020 года
  4. «Пусть любит кого угодно»: мама удерживаемой в Баку красноярки рассказала о ситуации со своей стороны // NGS24.RU, 16 января 2020 года
  5. Севгия Исмаилова вернулсь в Россию // Сайт Российской ЛГБТ-сети -https://lgbtnet.org/ru/newseng/sevgiya-ismailova-vernulas-v-rossiyu
  6. «Мать привязала меня цепью»: красноярка убежала от родных-похитителей в Баку и записала обращение // Московский комсомолец, 17 января 2020 года.
  7. Там же

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