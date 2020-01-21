Бегство Исмаиловой: Сибирь, Кавказ и однополая любовь

21 января 2020, 16:57

В середине января в Баку пропала россиянка из Красноярска Севгия Исмаилова. Оказалось, что ее насильно удерживали, но она сбежала и вернулась в Россию. Что происходило в эти две недели, как комментируют друзья, родственники, правозащитники – в справке «Кавказского узла».

4 января 2020 года уроженка Норильска, российская студентка из Красноярска Севгия Исмаилова срочно улетела в Баку к матери и бабушке на 10 дней.

14 января азербайджанский пользователь Facebook Khalida Gadir сообщила о насильственном удержании в Баку 18-летней Исмаиловой. Она приложила скриншот электронного письма, полученный от подруги Исмаиловой, в посольство России в Баку с просьбой о помощи. 15 января Полина Вавилина пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что ее подругу - восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову - родственники насильно удерживают в Азербайджане и подвергают избиениям.

По версии друзей Севгии , ее обманом заманили в Азербайджан, отобрали документы, избили и собираются принудительно «лечить» от гомосексуальности. Все это произошло после того, как Севгия рассказала матери в декабре прошлого года о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу .

По версии матери, в Красноярске Севгия попала под дурное влияние, несколько раз пробовала наркотики, выпивает и курит . Расмия Исмаилова сказала корреспонденту «Кавказского узла» что, если дочь решит уехать в Россию, то она последует за ней. «Я не могу бросить своего ребенка. Она просто пропадет там. Я думала, что возьму дочь сюда в Азербайджан и здесь смогу спасти ее. Но, к сожалению, никто мне здесь не помог, и я даже не знаю, куда обращаться», - рассказала женщина. А порталу NGS24.RU Расмия заявила: «Пусть любит кого угодно, лишь бы наркоманкой не была».

Сбегала три раза

За 2 недели в Баку девушка трижды сбегала из дома, первые два раза родственникам удавалось ее вернуть, и только 16 января Севгия смогла найти приют у местных активистов (в частности помощь ей оказывали Мехрибан Зейналова (организация "Чистый Мир") и Эльхан Багиров ("Gender and Development" ). На следующий день при содействии полиции Баку родственники вернули Исмаиловой документы. А 19 января в сопровождении адвоката и российской ЛГБТ-активистки Севгия прилетела в Москву.

Два видео

В социальных сетях и в ряде СМИ размещены два видеообращения Севгии Исмаиловой. В одном из них она сообщает, что «почувствовала спокойствие» и что с ней «никто ничего не делает». Студентка утверждает, что уехала в Азербайджан по собственной воле, а все новости, распространенные о ней - «полная ложь». «Полина все никак не может закончить начатое. Я просто сбежала от этого сообщества, от рук этой группы. Я хочу, чтобы вы распространили эту абсолютно противоположную и правдивую информацию», — говорит Исмаилова

Второе видео девушка записала позже и заявила, что она смогла сбежать из дома и находится в безопасном месте. А все, что она говорила в первом сообщении - неправда. «Я записала то видео, потому что мама заставила меня его записать. Благодаря тому, что я записала это видео, мама меня отцепила от цепи, ее рука была прикована к моей. И после того, как я записала это видео, я просто сбежала. Все, что я говорю сейчас- правда. Все, что было в том видео — ложь», - рассказывает Севгия .

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