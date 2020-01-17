Полиция Баку помогла Исмаиловой вернуть паспорт

17 января 2020, 22:01

Российская гражданка Севгия Исмаилова после побега от родственников в Баку находится в приюте одной из неправительственных организаций. Сегодня родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы, она готовится к возвращению в Россию.

Как информировал "Кавказский узел", 15 января Полина Вавилина пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что ее подругу - восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову - родственники насильно удерживают в Азербайджане. По словам азербайджанских активистов, 16 января Исмаиловой удалось сбежать от родственников. Мать девушки Расмия Исмаилова отрицает насилие над ней.

Сообщение о том, что Исмаилова против своей воли удерживается в Баку, распространилось в Facebook 14 января. Азербайджанский пользователь соцсети Khalida Gadir разместила скриншот электронного письма в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Согласно сообщению, Исмаилова родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска. 4 января мать уговорила ее поехать в Азербайджан на полторы недели. Однако родные отобрали у нее документы и сожгли, чтобы она не смогла вернуться, и избивали ее из-за намерения вернуться в Россию, утверждается в сообщении.

Исмаилова с вечера 16 января находится в Баку в приюте одной из неправительственных организаций, на условиях анонимности сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка. "Из соображений безопасности мы не можем сказать, в каком конкретно приюте находится девушка. Но там нормальные условия. Севгии оказывают необходимую помощь, в том числе медицинскую. О ее местонахождении поставлена в известность полиция, которая также помогает обеспечению прав девушки", - сказала активистка.

По ее словам, Исмаилова в ближайшие дни вылетит в Россию. "Сегодня в сопровождении сотрудников полиции Севгия поехала в дом матери и забрала свой паспорт. Сейчас ведется подготовка ее отправки в Россию, поскольку девушка пожелала уехать туда. Будет куплен билет на самолет и, наверное, в ближайшие два дня она отбудет из Азербайджана", - отметила активистка.

Она отказалась давать какую бы то ни было информацию о психическом состоянии Исмаиловой и о том, есть ли на ее теле следы побоев. "Наша задача - помочь с обеспечением безопасности девушки. От ее имени каких-либо заявлений мы не можем делать. Она потом сама решит, делать публичные заявления или нет", - пояснила активистка.

Проживающая в Красноярске подруга Исмаиловой Полина Вавилина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что та находится в приюте. "Мы с Севой на связи. Она в безопасности, паспорт ей вернули. Сева готовится к возвращению. Прямого рейса в Красноярск из Баку нет. Сейчас подбирают наиболее оптимальный маршрут через российские города", - рассказала Вавилина.

Представитель полиции заверил, что Севгия Исмаилова находится в полной безопасности. "В настоящее время Севгия Субхани Исмаилова в приюте. Со здоровьем у нее все в порядке, все необходимые меры принимаются, оказывается правовая помощь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Главного управления полиции Баку.

Консульская служба занимается решением вопроса Исмаиловой, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в посольстве России, воздержавшись от дальнейших комментариев.

У Исмаиловой не будет проблем с вылетом из Азербайджана, полагает эксперт в области права Халид Агалиев. "Если девушка помещена в приют - это уже свидетельство особого случая и имевшейся угрозы. Если действительно в сопровождении полиции она поехала и забрала паспорт, то, значит, органы внутренних дел взяли дело под контроль и до конца окажут ей помощь. Девушка является гражданкой РФ, и посольство этой страны также наверняка окажет ей содействие в отъезде. Думаю, что проблем с отъездом не будет и ее сопроводят до трапа самолета", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".