Российская гражданка Севгия Исмаилова. Скриншот с личной страницы vk.com https://vk.com/drnkwizme?z=photo401886920_456256988%2Fphotos401886920

17 января 2020, 22:01

Полиция Баку помогла Исмаиловой вернуть паспорт

Российская гражданка Севгия Исмаилова после побега от родственников в Баку находится в приюте одной из неправительственных организаций. Сегодня родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы, она готовится к возвращению в Россию.

Как информировал "Кавказский узел", 15 января Полина Вавилина пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что ее подругу - восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову - родственники насильно удерживают в Азербайджане. По словам азербайджанских активистов, 16 января Исмаиловой удалось сбежать от родственников. Мать девушки Расмия Исмаилова отрицает насилие над ней.

Сообщение о том, что Исмаилова против своей воли удерживается в Баку, распространилось в Facebook 14 января. Азербайджанский пользователь соцсети Khalida Gadir разместила скриншот электронного письма в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Согласно сообщению, Исмаилова родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска. 4 января мать уговорила ее поехать в Азербайджан на полторы недели. Однако родные отобрали у нее документы и сожгли, чтобы она не смогла вернуться, и избивали ее из-за намерения вернуться в Россию, утверждается в сообщении.

Исмаилова с вечера 16 января находится в Баку в приюте одной из неправительственных организаций, на условиях анонимности сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка. "Из соображений безопасности мы не можем сказать, в каком конкретно приюте находится девушка. Но там нормальные условия. Севгии оказывают необходимую помощь, в том числе медицинскую. О ее местонахождении поставлена в известность полиция, которая также помогает обеспечению прав девушки", - сказала активистка.

По ее словам, Исмаилова в ближайшие дни вылетит в Россию. "Сегодня в сопровождении сотрудников полиции Севгия поехала в дом матери и забрала свой паспорт. Сейчас ведется подготовка ее отправки в Россию, поскольку девушка пожелала уехать туда. Будет куплен билет на самолет и, наверное, в ближайшие два дня она отбудет из Азербайджана", - отметила активистка.

Она отказалась давать какую бы то ни было информацию о психическом состоянии Исмаиловой и о том, есть ли на ее теле следы побоев. "Наша задача - помочь с обеспечением безопасности девушки. От ее имени каких-либо заявлений мы не можем делать. Она потом сама решит, делать публичные заявления или нет", - пояснила активистка.

Проживающая в Красноярске подруга Исмаиловой Полина Вавилина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что та находится в приюте. "Мы с Севой на связи. Она в безопасности, паспорт ей вернули. Сева готовится к возвращению. Прямого рейса в Красноярск из Баку нет. Сейчас подбирают наиболее оптимальный маршрут через российские города", - рассказала Вавилина.

Представитель полиции заверил, что Севгия Исмаилова находится в полной безопасности. "В настоящее время Севгия Субхани Исмаилова в приюте. Со здоровьем у нее все в порядке, все необходимые меры принимаются, оказывается правовая помощь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Главного управления полиции Баку.

Консульская служба занимается решением вопроса Исмаиловой, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в посольстве России, воздержавшись от дальнейших комментариев.

У Исмаиловой не будет проблем с вылетом из Азербайджана, полагает эксперт в области права Халид Агалиев. "Если девушка помещена в приют - это уже свидетельство особого случая и имевшейся угрозы. Если действительно в сопровождении полиции она поехала и забрала паспорт, то, значит, органы внутренних дел взяли дело под контроль и до конца окажут ей помощь. Девушка является гражданкой РФ, и посольство этой страны также наверняка окажет ей содействие в отъезде. Думаю, что проблем с отъездом не будет и ее сопроводят до трапа самолета", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Уроженка Приволжья вернулась домой после обращения матери к Кадырову", "Жители Чечни осудили чеченскую девушку за обращение в кризисный центр", "Жители Чечни заявили о давлении на семьи девушек при заключении браков".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 января 2020, 23:59

17 января 2020, 23:44

  • Ростовские погорельцы отказались от претензий к подсудимым

    Четыре потерпевших по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону не предъявили претензий к подсудимым и не считают их виноватыми в случившемся. Компенсации за утрату жилья и имущества не полностью покрыли ущерб, отметили пострадавшие.

17 января 2020, 23:04

17 января 2020, 22:54

  • Братья Курбановы обвинили понятую в предвзятости

    Житель Дагестана Мухтар Курбанов признался в хранении боеприпасов добровольно, давления на него не оказывали, сообщила в суде понятая. Свидетельница работала помощником следователя, а на вопросы суда отвечала с подсказками, заявили подсудимые и адвокат.

17 января 2020, 22:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи