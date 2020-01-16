Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома

16 января 2020, 22:58

Восемнадцатилетняя гражданка России Севгия Исмаилова сбежала от родственников в Азербайджане, которые силой удерживали ее, и находится под опекой местных активистов. Мать девушки отрицает насилие над ней.

Как писал "Кавказский узел", Полина Вавилина 15 января пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что ее подругу - восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову - родственники насильно удерживают в Азербайджане и подвергают избиениям.

Сообщение о насильственном удержании в Баку 18-летней Исмаиловой также было опубликовано в Facebook 14 января. Азербайджанский пользователь соцсети Khalida Gadir распространила скриншот электронного письма в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Пользователь указывает, что скриншот получила от подруги Исмаиловой. Согласно сообщению, Исмаилова родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска. 4 января мать уговорила ее поехать в Азербайджан с условием, что 14-го она вернется в Красноярск. Однако родные отобрали у нее документы и сожгли, чтобы она не смогла вернуться, и избивали ее из-за намерения вернуться в Россию, утверждается в сообщении.

Исмаиловой удалось сбежать из родительского дома в Хырдалане сегодня утром, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные активисты.

"Севгия сумела бежать. Сейчас она в надежном месте, ей оказывается необходимая помощь. Как только будут готовы ее документы, она уедет из Азербайджана", - сказал активист, пожелавший остаться неизвестным.

Мать девушки Расмия Исмаилова подтвердила, что девушка ушла из дома.

"У Севгии возникли психологические проблемы. В Красноярске она попала в плохой круг, под дурное влияние. Там ей какие-то лекарства давали. Под воздействием этих лекарств у нее начались психические отклонения. Я хочу своему ребенку только добра. Я убедила ее пойти в следующий понедельник (20 января) к врачу. Она согласилась. Но, сегодня утром она общалась по телефону с кем-то и вновь на ее оказали влияние, и она ушла из дома к своим каким-то знакомым", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

По ее словам, она не против того, чтобы дочь вернулась в Красноярск. "Но я хочу, чтобы моя дочь побыла здесь, подлечилась и потом уехала. Я ее насильно не удерживала. И паспорт я не уничтожала. Я предоставлю документ в посольство России", - сказала Расмия Исмаилова.

При этом она отметила, что, если дочь решит уехать в Россию, то она последует за ней. "Я не могу бросить своего ребенка. Она просто пропадет там. Я думала, что возьму дочь сюда в Азербайджан и здесь смогу спасти ее. Но, к сожалению, никто мне здесь не помог, и я даже не знаю, куда обращаться", - сказала женщина.

В посольстве России в Азербайджане воздержались от комментариев, отметив, что консульская служба "в настоящее время занимается решением вопроса Севгии Исмайловой".

Подруга Исмаиловой Полина Вавилина подтвердила, что общалась с ней посредством Интернета, после того как она сбежала из дома. "Сева подтвердила свое желание и намерение вернуться в Красноярск. Как только будут готовы документы, она вернется", - сказала Вавилина корреспонденту "Кавказского узла".