19 января 2020, 16:59

Российская ЛГБТ-сеть взяла Севгию Исмаилову под опеку

Севгия Исмаилова, которой удалось сбежать от родственников в Азербайджане и вернуться в Россию, находится в безопасном месте, сообщил руководитель Российской ЛГБТ-сети.

Как писал "Кавказский узел", 18-летняя гражданка России Севгия Исмаилова, сбежавшая от родственников в Азербайджане после издевательств над ней, сегодня в сопровождении адвоката прибыла из Баку в Москву, чтобы затем отправиться домой в Красноярск.

15 января подруга Исмаиловой Полина Вавилина сообщила в российскую ЛГБТ-сеть о том, что родственники насильно удерживают Севгию Исмаилову в Азербайджане. На следующий день стало известно, что Исмаилова сбежала от родственников и находится в приюте одной из НПО в Баку. 17 января родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы.

С Севгией Исмаиловой "все в порядке", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат. "Она отдыхает. В понедельник (20 января) планируется сообщить подробности", - сказал адвокат, пояснив, что иную информацию о своей доверительнице пока сообщить не может.

Обеспечением безопасности девушки занимается Российская ЛГБТ-сеть, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» директор организации Игорь Кочетков. "Безопасностью Севгии занимаемся. Поэтому говорить о ее планах я бы не хотел", - сказал Кочетков.

Он уточнил, что девушка прервала общение с родственниками. "Нет, она с ними не общается", - сказал Игорь Кочетков.

Сама Севгия Исмаилова пока недоступна для комментариев, передал в 15.45 мск корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 14 января азербайджанский пользователь Facebook Khalida Gadir сообщила, что Исмаилова, которая родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска, 4 января поддалась уговорам матери приехать в Азербайджан на полторы недели. После этого, согласно сообщению, родственники отобрали у девушки документы, а саму Севгию избивали ее из-за намерения вернуться в Россию.

Примечание:

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Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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