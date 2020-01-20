Правозащитники связали насилие над Исмаиловой с кавказскими традициями

20 января 2020, 18:26

За издевательством по отношению к Севгии Исмаиловой со стороны родных в Азербайджане стоит характерное для Кавказа желание принимать решения за своих детей, считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и руководитель ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. Севгия Исмаилова по возвращении в Россию заявила о причиненной ей психологической травме.

Как сообщал "Кавказский узел", 18-летняя гражданка России Севгия Исмаилова, сбежавшая от родственников в Азербайджане после издевательств, 19 января в сопровождении адвоката прибыла из Баку в Москву.

14 января азербайджанский пользователь Facebook Khalida Gadir сообщила, что Исмаилова, которая родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска, 4 января поддалась уговорам матери приехать в Азербайджан на полторы недели. После этого, согласно сообщению, родственники отобрали у девушки документы, а саму Севгию избивали. 16 января Исмаиловой удалось сбежала от родственников, ее приняли в приют одной из НПО в Баку. 17 января родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы.

По словам Севгии Исмаиловой, она с детства подвергалась физическому насилию в семье. "Я девушка крепкая - битьем меня воспитывали с самого детства, поэтому я привыкла, тело привыкло. А вот психологическое здоровье пострадало. До сих пор не могу осознать того, что произошло. Где я? Неужели в безопасности? А что вообще со мной было? Плюс, я резко перестала пить антидепрессанты. Их отобрали по предлогом, что я только дурею с них", - сообщила Севгия Исмаилова корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что не желает общаться с родственниками в ближайшее время. "Не хочу с ними связываться, видеть, слышать, думать о них. Может, я бы поговорила с мамой, потому что все еще надеюсь, что мы сможем наладить контакт. Но мне нужно побыть как можно дальше от нее хотя бы год. Я бы очень хотела поговорить со своим младшим братом. Он единственный из всех родных, кто полностью понимает меня и поддерживает", - сказала девушка.

К ситуации с Севгией Исмаиловой привело характерное для Кавказа желание принимать решения за своих детей, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. При этом она указала, что гомофобия не является специфическим явлением для кавказского региона. "К сожалению гомофобия все еще достаточна сильна во всем мире. Кавказ в этом отношении не какое-то совершенное исключение. Хотя, конечно, на Кавказе гомофобия особенно распространена, и там, к сожалению, не ведется борьба против таких явлений", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

"Тут была и попытка [родителей] принять решение за Севгию, и жестокость, мотивированная гомофобией", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Представитель ЛГБТ-сети Светлана Захарова указала, что гомофобия распространена в России так же, как и на Кавказе. "[Азербайджанская] семья, о которой идет речь, жила в России, и гомосексуальность часто считается позором в России точно так же, как на Кавказе. И совершенно чудовищные истории происходят по всей России. Но чаще всего эти истории остаются нерассказанными", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Захарова заверила, что Исмаилова находится в безопасности, ей ничего уже не грозит.