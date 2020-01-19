Российская гражданка Севгия Исмаилова. Скриншот с личной страницы vk.com. https://vk.com/drnkwizme?z=photo401886920_456256808%2Fphotos401886920

19 января 2020, 11:38

Активисты помогли Исмаиловой покинуть Азербайджан

Российская гражданка Севгия Исмаилова сбежавшая от родственников в Азербайджане после издевательств над ней, прибыла в Москву, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел",  о том, что родственники насильно удерживают восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову,  15 января в российскую ЛГБТ-сеть  пожаловалась ее подруга Полина Вавилина. На следующий день стало известно, что Исмаилова сбежала от родственников и находится в приюте одной из неправительственных организаций. 17 января родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы.

Сообщение о том, что Исмаилова против своей воли удерживается в Баку, распространилось в Facebook 14 января. Азербайджанский пользователь соцсети Khalida Gadir разместила скриншот электронного письма в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Согласно сообщению, Исмаилова родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска. 4 января мать уговорила ее поехать в Азербайджан на полторы недели. Однако родные отобрали у нее документы и сожгли, чтобы она не смогла вернуться, и избивали ее из-за намерения вернуться в Россию, утверждается в сообщении.

Рано утром Исмаилова отбыла авиарейсом Баку-Москва в российскую столицу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка. По ее словам, вечером 18 января за ней прилетели из Москвы адвокат и ЛГБТ-активистка. Они сопровождали девушку, чтобы обеспечить ей безопасность в аэропорту и во время полеты, пояснила активистка.  "Ранним утром они вылетели в Москву", - сказала она. Активистка рассказала, что Исмаилова "после все перенесенного немного пришла в себя".

Полина Вавилина  сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что девушка прибыла в Россию. «Сева уже в Москве. С ней активисты, ее опекают», - сказала она. Вавилина рассказала, затем Исмаилова собирается отправится в Красноярск, однако дату ее планируемого отъезда она не сообщила. "Главное она благополучно прибыла в Россию", - сказала Вавилина.

Примечание:

"Уроженка Приволжья вернулась домой после обращения матери к Кадырову", "Жители Чечни осудили чеченскую девушку за обращение в кризисный центр", "Жители Чечни заявили о давлении на семьи девушек при заключении браков".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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