Активисты помогли Исмаиловой покинуть Азербайджан

19 января 2020, 11:38

Российская гражданка Севгия Исмаилова сбежавшая от родственников в Азербайджане после издевательств над ней, прибыла в Москву, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", о том, что родственники насильно удерживают восемнадцатилетнюю гражданку России Севгию Исмаилову, 15 января в российскую ЛГБТ-сеть пожаловалась ее подруга Полина Вавилина. На следующий день стало известно, что Исмаилова сбежала от родственников и находится в приюте одной из неправительственных организаций. 17 января родственники в присутствии полицейских вернули Исмаиловой документы.

Сообщение о том, что Исмаилова против своей воли удерживается в Баку, распространилось в Facebook 14 января. Азербайджанский пользователь соцсети Khalida Gadir разместила скриншот электронного письма в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Согласно сообщению, Исмаилова родилась в Норильске и учится в медуниверситете Красноярска. 4 января мать уговорила ее поехать в Азербайджан на полторы недели. Однако родные отобрали у нее документы и сожгли, чтобы она не смогла вернуться, и избивали ее из-за намерения вернуться в Россию, утверждается в сообщении.

Рано утром Исмаилова отбыла авиарейсом Баку-Москва в российскую столицу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка. По ее словам, вечером 18 января за ней прилетели из Москвы адвокат и ЛГБТ-активистка. Они сопровождали девушку, чтобы обеспечить ей безопасность в аэропорту и во время полеты, пояснила активистка. "Ранним утром они вылетели в Москву", - сказала она. Активистка рассказала, что Исмаилова "после все перенесенного немного пришла в себя".

Полина Вавилина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что девушка прибыла в Россию. «Сева уже в Москве. С ней активисты, ее опекают», - сказала она. Вавилина рассказала, затем Исмаилова собирается отправится в Красноярск, однако дату ее планируемого отъезда она не сообщила. "Главное она благополучно прибыла в Россию", - сказала Вавилина.