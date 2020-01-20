Сторонники Армена Тавадяна провели у суда акцию в его поддержку

20 января 2020, 18:00

Участники массового пикета потребовали освободить владельца "Пятого канала" Армена Тавадяна из-под ареста. Зампред РПА Армен Ашотян и сын бывшего президента Левон Кочарян во время акции обвинили власти в давлении на СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", Армен Тавадян и сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян заподозрены в том, что предлагали свидетелям и потерпевшим взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году. Мкртчяна суд оставил на свободе под подписку о невыезде, а Тавадяна постановил заключить под стражу.

По версии правоохранителей, за подкупом стоят сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в разгоне протестующих, а также финансовых преступлениях и взяточничестве. Офис Кочаряна настаивает, что бывший президент не имеет отношения к подкупам

Защита обратилась в прокуратуру с жалобой на продление ареста, однако надзорный прокурор счел необоснованной просьбу защиты изменить меру пресечения Тавадяну. После этого адвокаты обратились в Апелляционный суд Армении. В своем ходатайстве защита предложила освободить Армена Тавадяна под залог, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ованнес Худоян.

Адвокат заявил сегодня суду, что его подзащитный подвергается дискриминации. "По тому же делу проходит и другой гражданин, однако он находится на свободе. Это не означает, что мы хотим, чтобы и его арестовали - просто отношение к Армену Тавадяну предвзятое, об этом идет речь", - сказал Худоян корреспонденту "Кавказского узла". По мнению адвоката, Тавадян заключен под стражу, чтобы вынудить его дать показания.

Судья объявил, что вынесет решение 21 января, в 16.00 (15.00 мск), сообщил адвокат.

Сегодняшнее заседание прошло на фоне протестной акции. Протестующие, число которых, по оценкам организаторов акции, достигло до 50 человек, собрались перед зданием суда с требованием освободить Тавадяна. Они скандировали "Свободу Тавадяну!" и держали в руках плакаты с надписями "Боремся во имя Армении, во имя закона", "Не заставите молчать прессу, закон, людей!", "Новая Армения - страна политзаключенных".

Исполнительный директор "5-ого канала" Арутюн Арутюнян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что арест Армена Тавадяна отрицательно сказался на работе телеканала. По его словам, некоторые программы так и не вышли в эфир. Арутюнян заявил, что не надеется на справедливое решение суда. "В Армении только один человек выносит решения", - заявил он.

Среди собравшихся был и сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон. Он считает арест владельца "Пятого канала" давлением на СМИ. "Власти <...> берут на прицел конкретные СМИ, телеканалы, и "Пятый канал" - один из них", - заявил Левон Кочарян. Он связал дело Тавадяна с делом своего отца. "Я не исключаю, что Армена Тавадяна арестовали из-за того, что он является другом моего отца, Роберта Кочаряна. Если следствие ссылается на видеозапись, в котором четко виден конкретный человек, и он находится на свободе, то возникает вопрос, почему Армена Тавадяна арестовали в том случае, что по его части еще нужно доказать вину", - отметил Левон Кочарян.

Он также заявил о недоверии судье. "Этот судья по всем делам, касающимся нас, выносил удовлетворяющие прокуратуру решения", - сказал сын бывшего президента.

К протестующим присоединились представители бывшей правящей Республиканской партии Армении. "В Армении свобода слова под угрозой. <...> Новые власти Армении выбрали новый путь в отношении свободы слова, инакомыслия. <...> я лично ощущаю на себе репрессивную политику этих властей", - заявил зампред партии Армен Ашотян.

"Кавказским узлом" опубликована биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.