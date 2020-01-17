На месте терракта в Ставрополье. Стоп-кадр видео канала YouTube "ГТРК 'Ставрополье' ВЕСТИ Ставропольский край" https://www.youtube.com/watch?v=ti1LzuvYwNw&feature=emb_logo

17 января 2020, 18:40

Осужденный за теракт на Ставрополье заподозрен в финансировании ИГ*

Ринат Сулейманов, совершивший теракт в Пятигорске, переводил деньги боевикам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", заявило сегодня ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Южный окружной военный суд назначил Ринату Сулейманову 15 лет колонии по делу о теракте в Пятигорске в 2010 году.

17 августа 2010 года в Пятигорске взорвалась машина, припаркованная рядом с кафе и жилыми домами. В результате взрыва пострадали 46 человек. По версии обвинения, теракт совершила банда под руководством Рафаэля Исмаилова. Сулейманов своей вины не признал.

Следствие полагает, что Ринат Сулейманов занимался финасированием "Исламского государства"*. 13 января Главное следственное управлением Следкома по Северо-Кавказскому федеральному округу завело на Сулейманова дело по части 1 статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), передало сегодня информацию ставропольского главка ФСБ региональное "Свое ТВ".

Сулейманов неоднократно переводил деньги террористам со своей банковской карты, со ссылкой на ФСБ информировала сегодня ГТРК "Ставрополье".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*", "Семь человек задержаны по делу о финансировании ИГ*", "Жители Азербайджана заподозрены в финансировании сирийских боевиков".

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