Степаненко не согласился на 50 тысяч рублей компенсации от Минфина

16 января 2020, 16:22

Представитель Минфина предложил суду выплатить осужденному в Волгограде наркополицейскому Павлу Степаненко 50 тысяч рублей, тогда как сам Степаненко требует возместить 450 тысяч рублей судебных издержек. Моральную компенсацию в три тысячи рублей защита назвала смехотворной.

Как сообщал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в связи с его реабилитацией по двум эпизодам дела потребовал возмещения вреда за уголовное преследование.

Судебная коллегия Волгоградского областного суда 25 декабря 2018 года на шесть лет сократила срок пребывания Степаненко в колонии строгого режима, переквалифицировав вменяемую ему статью. Как пояснил тогда адвокат Степаненко, его оправдали по двум эпизодам, в том числе сняли обвинение в незаконной прослушке, а самый тяжкий эпизод, о получении взятки, был переквалифицирован на мошенничество. В декабре 2019 года Степаненко, в соответствии с решением суда, перевели из колонии в исправительный центр.

Павел Степаненко приехал в Волгоград из исправительного центра в Георгиевске на такси, сегодня он самостоятельно пришел в Тракторозаводский райсуд. Заседание также посетили родственники, друзья Степаненко и представители трех СМИ, включая "Кавказский узел".

Степаненко подал иск о возмещении 450 тысяч рублей, выплаченных его супругой адвокату Алферову. Представитель Минфина и федерального казначейства Волгоградской области не согласилась с этой суммой, указав, что Степаненко оправдан не по всем семи статьям. "Соглашение с адвокатом заключалось на весь объем обвинения, а реабилитация коснулась двух статей. Мы полагаем, что так называемый "гонорар успеха" не является имущественным вредом, который подлежит возмещению в порядке реабилитации", - сказала она на сегодняшнем заседании суда.

Представитель Минфина оценила причиненный Степаненко имущественный вред лишь в 50 тысяч рублей. При этом она указала, что не знает полного объема работ, выполненных адвокатом, и попросила дать ей время ознакомиться с соответствующими материалами. Суд удовлетворил ее ходатайство, назначив следующее заседание на 17 января.

По словам Павла Степаненко, 19 ноября 2019 года Тверской суд Москвы отказался удовлетворить его иск о возмещении морального вреда. Вместо 800 тысяч рублей, которых добивался осужденный, ему назначены лишь три тысячи. Степаненко сообщил, что уже обжаловал это решение.

Им поданы уже три жалобы в ЕСПЧ. "Одна связана с незаконным продлением стражи, другая подана на нарушение статей 3 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и на приговор областного суда. Там говорится в том числе о фальсификации протоколов осмотров, которых не было. Мною представлена аудиозапись, когда сам процесс фальсификации происходил. Запись фиксирует, что на момент осмотра отсутствовали адвокат и понятые, все они были приглашены потом и поставили подпись в протоколе осмотра. Протокол осмотра – одно из доказательств моей виновности, но положен в основу обвинительного приговора", - указал Павел Степаненко.

Он отметил, что осужден за получение взятки от Виктора Худякова, но из дела самого Худякова обвинение о даче взятки изъято. "То есть дачи взятки не было, а я осужден за ее получение", - заключил Степаненко. Он уточнил, что был оправдан по двум эпизодам статьи 138 УК - "Нарушение тайны телефонных переговоров граждан".

По версии следствия, Павел Степаненко получил два миллиона рублей за то, чтобы не проверять наркоторговца, а позже вымогал еще миллион. При этом информация о взятке, по словам адвокатов полицейского, подтверждается только показаниями свидетелей — доказательств в виде меченых купюр или банковских переводов в деле нет.

Заявленная в иске сумма материального вреда по закону не подлежит снижению, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Степаненко Анатолий Алферов. "Здесь заявлены требования возмещения материальных издержек на услуги адвоката - они возмещаются в полном объеме. Сумма морального вреда может быть снижена. У меня было дело, когда человека оправдали, и расходы на адвоката возместили в полном объеме, в том числе были возмещены утрата зарплаты за время вынужденного прогула. Человека восстановили в должности. В последующем мы обращались в суд за моральным вредом. Ему удовлетворили вред в размере 200 тысяч рублей. Моральный вред Степаненко за пять лет нахождения под стражей оценен в три тысячи рублей - это курам на смех", - указал Алферов.

Татьяна Степаненко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с трудом пережила с двумя детьми годы заключения мужа. "Остаться с двумя детьми без мужа и его поддержки очень тяжело. Было достаточно тяжело само содержание [мужа] в СИЗО, в колонии. Это бесконечные продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги в колонии, оплата за спецовку, которую ему выдавали", - отметила она.

Степаненко отметила, что ее муж вынужден был приехать в суд из другого региона на такси. "Был куплен билет на поезд, но исправительная центр не вернул паспорт, в поезд его не посадили", - пояснила она.

Она сказала, что в ходе судебных процессов ощущала общественную поддержку. "Благодарна всем волгоградцам. Мне писали даже из Украины и Израиля", - сказала она. По словам супруги осужденного, он намерен после освобождения работать в сфере юриспруденции. "Павла уже на Ставрополье достаточно хорошо знают, ему предложили работу. Надо пройти собеседование в этой фирме, но заочно он как бы уже принят на работу", - сказала она.

Павел Степаненко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что добивается перевода со Ставрополья в исправительный центр Волгограда. "Волгоградский исправительный центр не хочет меня принимать - видимо, из-за скандалов, связанных с делом. Я пытаюсь добиться разрешения от ФСИН и перевестись в Волгоград, но есть противодействие небольшое со стороны ФСИН", - заявил он.

Он отметил, что в исправительном центре проживают в общежитиях и выходят на работу. "Я прибыл туда 31 декабря 2019 года, пока не трудоустроен. В понедельник, по возвращении, возможно, буду убирать улицы от мусора или мыть машины - не знаю, что предложат, отказываться от этого нельзя. На условия содержания пока жалоб нет. Немножко не хотели меня на суд отпускать, хотя по законодательству это возможно. По здоровью - нужно убрать последствия операции, немного швы разошлись. Тяжелого поднимать нельзя. Не исключаю провокации – если мне будут предлагать работу, связанную с поднятием тяжестей, я буду вынужден отказаться по состоянию здоровья. Здесь возможна провокационная ситуация", - сказал Степаненко, пояснив, что за отказ от выполнения работ ему грозит возвращение в колонию.