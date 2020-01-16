Повреждение одного из баннеров с изображением портрета участника Великой Отечественной войны, установленного на бетонном ограждении на проспекте Петра Первого. Фото: пресс-служба МВД Дагестана . https://05.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19315601

16 января 2020, 10:17

Осквернение портретов героев войны в Махачкале возмутило пользователей Instagram

30-летний махачкалинец задержан по подозрению в том, что изрезал ножом баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны, сообщила 15 января полиция Дагестана. Пользователи соцсети подвергли подозреваемого в вандализме жесткой критике, но обратили внимание на ответственность властей за некачественные портреты.

Сотрудники полиции в Махачкале задержали 30-летнего местного жителя, который, по их версии, умышленно повредил ножом пять баннеров с портретами участников Великой Отечественной войны, установленных на бетонном ограждении на проспекте Петра Первого, сообщила 15 января пресс-служба МВД по Дагестану.  

"В ходе допроса он сознался в содеянном, однако объяснить мотив, подтолкнувший его к совершению данного преступления, мужчина не смог", – говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Уголовное дело пока не возбуждено, собран материал для принятия процессуального решения, отмечается в пресс-релизе.

Это же сообщение, размещенное 15 января на странице министерства в Instagram, к 10.10 мск набрало 56,4 тысячи просмотров и 668 комментариев. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны изрезанные плакаты с портретами героев войны.

Авторы большинства комментариев в резких выражениях осудили как поступок махачкалинца, так и его самого, и потребовали строго наказать задержанного.

При этом пользователь abu___0220 указал, что баннеры с портретами никак не защищены от вандализма. "Власти виноваты, чё за дешевый вариант, раньше фото героев ВОВ чуть ли не под бронестекло вешали. Таким макаром любой [...] может чиркануть даже ногтем и порвать фото", – написал он.

"Пусть за его (задержанного) счёт мраморные сделают", – предложил mirzaevbatirabdulla.

Пользователь с ником aliumar0663 высказал мнение, что дело в воспитании махачкалинца. "Не его надо было посадить, а родителей и учителей, которые ему дали такое воспитание", - написал он. Другие пользователи обратили внимание, что задержанный – не подросток, а взрослый мужчина. "30 лет... не 10 и не 15, а 30", – написал, в частности, пользователь anisa_gaidarova_24.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста под Волгоградом", "Сломанная детьми скамейка обернулась публичной выволочкой грозненцев", "Уничтожение голубых елей возмутило жителей Нальчика".

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