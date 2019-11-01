Сломанная детьми скамейка обернулась публичной выволочкой грозненцев

01 ноября 2019, 22:59

Префект и исламский судья в эфире государственной телекомпании раскритиковали 30 октября семейную пару из Грозного за вандализм их детей. Часть пользователей Instagram сочла это ненужным унижением. Цена, по которой муниципалитет закупает скамейки, гораздо выше рыночной, отметили горожане.

Подростков, сломавших скамейку в городском сквере, нашли благодаря записям скрытых камер видеонаблюдения. Подростков и их родителей доставили в отдел полиции, где с ними встретились префект Ленинского района Грозного и кадий (исламский судья), говорится в новостном сюжете, который вышел в эфир ЧГТРК "Грозный" 30 октября.

Борьба с вандализмом "будет вестись жестко", заявил глава администрации Ленинского района Арби Тамаев. "Некоторые думают, это всего лишь скамейка. По сметной стоимости, по госзаказу по 44 тысячи рублей привезены эти скамейки. Это дорогие скамейки, и все остальное, что там (в сквере. – Прим. "Кавказского узла") установлено – дорогое", – говорит в сюжете Арби Тамаев. Кадий района Умар Тайсумов призвал беречь каждую скамейку, каждое высаженное дерево. Журналисты не дали слова детям и их родителям.

Подросткам, которые сломали скамейку, нет 16 лет, и их нельзя привлечь к административной ответственности, отмечается в публикации на странице телекомпании в Instagram. "Отвечать за их деяния будут родители, которых привлекут к общественным работам", – отмечено в сообщении.

Часть комментаторов не согласились с тем, что детей и их родителей стоило отчитывать публично. "Наказывать надо, но на весь мир показывать зачем? Скоро заставят на колени становиться", – написал nvu981. "Зачем показывать родителей по телику? <...> Зачем позорите людей?" – прокомментировал cha_o95.

Проблема вандализма в Грозном стоит достаточно остро, считает грозненка Малика. "У нас дом обит сайдингом, так на уровне первого этажа практически нет ни одной неповрежденной или неисписанной краской панели. Такой же вандализм творится и на детской площадке. Всего год назад нам ее оборудовали. Качели там, скамеечки, разные тренажеры, а половина уже сломана. Причем делают это не маленькие дети, а достаточно взрослые подростки", – рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

"Нам всего лишь месяца полтора назад оборудовали детскую площадку. Днем еще можно площадку контролировать, но вот по ночам приходят подростки из других дворов и начинают безобразничать", – посетовала жительница столицы Роза.

Горожане не согласились со стоимостью скамеек по госзаказу

Житель Грозного Докка считает стоимость скамейки, озвученную префектом района, неоправданной. "Поразила заявленная стоимость скамейки главой района – целых 44 тысячи рублей. В магазинах стройматериалов и хозтоваров уличные скамейки продаются тысяч по 7-12", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" горожанин.

"44 тысячи рублей за лавочку в сквере, да еще при госзакупках – это просто запредельно. Возможно, это было сказано для того, чтобы нагнать жути на детей и их родителей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Ислам.

Аналогичные мнения высказали и комментаторы на странице телекомпании в Instagram. "Скамейка, которая стоит тысяч семь, закуплена за 44 (считай, бюджетные деньги налево). И сколько таких "скамеек" закупается?!" – прокомментировал публикацию на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram john_jillino. "44 тысячи рублей за одну скамейку? Что за скамейка это, из чего она сделана?" – написал khonk_13_13. "44 тысячи? Я за 10 тысяч купила скамейку с наворотами коваными", – указала amira_basya.

К 22.59 мск 1 ноября публикация в Instagram ЧГТРК "Грозный" собрала 4,8 тысячи "лайков" и 267 комментариев. Сюжет "В Грозном привлекли к ответственности родителей вандалов", размещенный на Youtube 31 октября, собрал более 38,8 тысячи просмотров. Возможность комментировать видео отключена.

Согласно данным на сайте stroyportal.ru, стоимость парковых скамеек в Грозном варьируется от 6 до 22 тысяч рублей, а на сайте regmarkets.ru жителям Грозного предлагают парковые скамейки стоимостью от 8999 до 26500 рублей.