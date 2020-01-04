04 января 2020, 08:49

Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе

Сестры 10 и 12 лет провалились под лед и утонули в горном водоеме в Ножай-Юртовском районе Чечни.

По данным следствия, трагедия произошла 3 января на окраине села Гуржи-Мохк, тела детей 2009 и 2012 года рождения нашли местные жители.

Начата доследственная проверка, отчиталось вечером 3 января управление Следкома по Чечне.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года в Чечне пропал школьник, его нашли спустя несколько дней.

Примечание:

"Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок", "Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве", "Родственники заявили о пропаже чеченки после отказа сватам". 

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04 января 2020, 04:56

  • Врачи сочли возможным содержание в изоляторе Николая Кузичкина

    Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста Свидетеля Иеговы* Николая Кузичкина. Врачи заключили, что у него не заболеваний, которые бы запрещали ему находиться в следственном изоляторе. Защита будет настаивать на комплексном обследовании Кузичкина, так как врачи не учли ранее выявленные у него заболевания, заявил адвокат.

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