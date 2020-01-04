04 января 2020, 08:49
Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе
Сестры 10 и 12 лет провалились под лед и утонули в горном водоеме в Ножай-Юртовском районе Чечни.
По данным следствия, трагедия произошла 3 января на окраине села Гуржи-Мохк, тела детей 2009 и 2012 года рождения нашли местные жители.
Начата доследственная проверка, отчиталось вечером 3 января управление Следкома по Чечне.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года в Чечне пропал школьник, его нашли спустя несколько дней.
"Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок", "Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве", "Родственники заявили о пропаже чеченки после отказа сватам".
04 января 2020, 09:43
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Азербайджан заявил о 22 обстрелах с армянской стороны
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня министерство обороны обороны Азербайджана.
04 января 2020, 07:54
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Более тысячи человек в Грузии пострадали от отравления в новогодние дни
Наибольшее число случаев интоксикации произошло из-за употребления алкоголя, несколько сотен человек пострадали из-за пищевого отравления.
04 января 2020, 06:54
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Ильгар Мамедов потребовал приостановить полномочия Азербайджана в Совете Европы
Лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов обратился в Комитет министров Совета Европы с призывом приостановить полномочия правительства Азербайджана в этой структуре. Он мотивирует свой шаг неисполнением властями страны решения ЕСПЧ в отношении него.
04 января 2020, 05:54
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Жители Махачкалы указали мэру на проблемы с мусором и водой
В Махачкале городские власти хотят закупить 1000 контейнеров и обустроить 150 контейнерных площадок, отметил мэр города Салман Дадаев при объезде столицы республики. Местные жители, комментируя в соцести отчет чиновников о рейде по улицам города, призвали власти решить вопрос с обеспечением водой некоторых районов Махачкалы. На отдельных улицах мусор лежит неделями, заявили горожане.
04 января 2020, 04:56
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Врачи сочли возможным содержание в изоляторе Николая Кузичкина
Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста Свидетеля Иеговы* Николая Кузичкина. Врачи заключили, что у него не заболеваний, которые бы запрещали ему находиться в следственном изоляторе. Защита будет настаивать на комплексном обследовании Кузичкина, так как врачи не учли ранее выявленные у него заболевания, заявил адвокат.
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04 января 2020, 06:54
Ильгар Мамедов потребовал приостановить полномочия Азербайджана в Совете Европы
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03 января 2020, 22:17
Махачкалинцы поспорили с властями о качестве реконструкции центральной площади
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03 января 2020, 20:233
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