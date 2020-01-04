Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе

04 января 2020, 08:49

Сестры 10 и 12 лет провалились под лед и утонули в горном водоеме в Ножай-Юртовском районе Чечни.

По данным следствия, трагедия произошла 3 января на окраине села Гуржи-Мохк, тела детей 2009 и 2012 года рождения нашли местные жители.

Начата доследственная проверка, отчиталось вечером 3 января управление Следкома по Чечне.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года в Чечне пропал школьник, его нашли спустя несколько дней.