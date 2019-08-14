Поиски в горах. Фото: Пресс-служба МЧС http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8292176/

14 августа 2019, 21:50

Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок

Ребенок, пропавший в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе, найден живым, помощь врачей ему не потребовалась, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ребенок из Башкортостана 2013 года рождения пропал сегодня в горах Кабардино-Балкарии. В его поисках участвовали спасатели, полицейские, родственники и добровольцы.

Поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу были завершены к 18:45 мск, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Пропавшего ребенка 2013 года рождения из Республики Башкортостан нашли живым и невредимым в районе альплагеря Уллу-Тау. Медицинская помощь не нужна", - сообщило ведомство на своем сайте.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".

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