14 августа 2019, 21:50
Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок
Ребенок, пропавший в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе, найден живым, помощь врачей ему не потребовалась, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", ребенок из Башкортостана 2013 года рождения пропал сегодня в горах Кабардино-Балкарии. В его поисках участвовали спасатели, полицейские, родственники и добровольцы.
Поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу были завершены к 18:45 мск, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Пропавшего ребенка 2013 года рождения из Республики Башкортостан нашли живым и невредимым в районе альплагеря Уллу-Тау. Медицинская помощь не нужна", - сообщило ведомство на своем сайте.
В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".
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