Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок

14 августа 2019, 21:50

Ребенок, пропавший в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе, найден живым, помощь врачей ему не потребовалась, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ребенок из Башкортостана 2013 года рождения пропал сегодня в горах Кабардино-Балкарии. В его поисках участвовали спасатели, полицейские, родственники и добровольцы.

Поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу были завершены к 18:45 мск, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Пропавшего ребенка 2013 года рождения из Республики Башкортостан нашли живым и невредимым в районе альплагеря Уллу-Тау. Медицинская помощь не нужна", - сообщило ведомство на своем сайте.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.