Независимые кандидаты после выборов в Азербайджане столкнулись с обвинениями в фальсификации и клевете

01 января 2020, 06:58

Независимые кандидаты, заявившие после муниципальных выборов в Азербайджане о нарушениях в ходе голосования, сами столкнулись с обвинениями. Блогер Мехман Гусейнов был обвинен в фальсификации голосования, активистке Рабии Мамедовой предъявлено обвинение в клевете.

Как сообщал "Кавказский узел", муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря. Явка, по данным ЦИК, составила около 33%. Выборы сопровождались массовыми нарушениями закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты. Блогер Мехман Гусейнов, в частности, рассказал о "каруселях" и вбросах. 31 декабря ЦИК отменил итоги выборов в Агдаше.

Блогер Мехман Гусейнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его жалоба на нарушения в ходе выборов в муниципалитет поселка Гарачухур Баку не была объективно рассмотрена.

"Мы располагаем протоколами с более чем с половины участков округа, в которых я лидировал с большим отрывом. С остальных участков наших наблюдателей выставили и протоколы нам не выдали. Но я убежден, что согласно общим итогам выборов я попал в число кандидатов, победивших по округу. Мы обжаловали результаты голосования, потребовали пересчета голосов. Но 30 декабря я получил отрицательный ответ на нашу жалобу из окружной избирательной комиссии", - сказал Гусейнов.

По его словам, комиссия пришла к выводу, что факты нарушений не подтвердились.

"Более того, из ответа ОИК следует, что нарушения совершил я. Так, в нашей жалобе указывалось, что в день выборов на участках происходили вбросы бюллетеней, организованы «карусели», голосовали избиратели, приехавшие из других районов, в ряде участков не был доведен до конца подсчет голосов и члены комиссий, бросив все, ушли. Я представил фото и видеосвидетельства. Я требовал отмены официально объявленных результатов и пересчета голосов. Но теперь меня же обвиняют во вбросах, «каруселях», приводе избирателей из других округов с целью фальсификаций", - отметил Гусейнов.

Теперь он намерен представить имеющиеся у него материалы в прокуратуру. "Те, кто совершал беззакония, попали на фото и видео. Пусть прокуратура расследует эти факты и накажет виновных", - заявил блогер.

Гусейнов также собирается подать жалобу в ЦИК, и, если не будет положительного результата, то в Бакинский апелляционный суд.

Отклонена также жалоба активистки Рабии Мамедовой, баллотировавшейся в муниципалитет поселка Бинагади Баку.

"Окружная избирательная комиссия отклонила мою жалобу. Мне заявили, что все «карусели», вбросы организовала я. Более того, на заседании меня провоцировали на конфликт, чтобы привлечь к ответственности. Но я не поддалась на провокацию. Тем не менее против меня все равно завели уголовное дело. Член муниципального совета Бинагди Матант Насибова подала на меня в суд иск о защите чести и достоинства... Судебный процесс против меня назначен на 9 ноября в Бинагдинском районном суде", - сообщила Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель ЦИК не комментировал заявления кандидатов, заявив лишь, что несогласные с решениями окружных комиссий могут обращаться в Центризбирком или в суды.

"Обвинения в адрес кандидатов, пожаловавшихся на фальсификации выборов, является новым «феноменом» в избирательной практике. Это делается показательно, чтобы другие в будущем не вздумали бороться с фальсификациями и подавать жалобы, тем более что скоро парламентские выборы и политическая борьба на них будет более острой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Напомним, президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

По мнению Гасанова, обжалование нарушений в ЦИК и судах не имеет перспектив, поскольку эти органы находятся в зависимости от исполнительной власти. "Однако, пройдя эти процедуры, кандидаты могут в перспективе добиться получения компенсаций от правительства", - сказал Гасанов.