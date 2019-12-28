Силовики пресекли массовую драку под Владикавказом

28 декабря 2019, 23:52

В конфликт между участниками дорожного движения в поселке Карца на окраине Владикавказа в ночь на 28 декабря пришлось вмешаться сотрудникам МВД Северной Осетии и представителям Миннаца Ингушетии.

Полицейские выехали на Карцинское шоссе после того, как в дежурную часть около 24.00 мск 27 декабря поступило сообщение о скоплении людей.

«Незамедлительно выехавшие на место происшествия наряды полиции выяснили, что конфликт произошел между участниками дорожного движения. По приезду полицейских конфликт был исчерпан», - приводит информацию пресс-службы МВД Северной Осетии «15-й Регион».

На Карцинском шоссе двое водителей устроили потасовку прямо на проезжей части, тем самым спровоцировав скопление транспорта и людей, также со ссылкой на информацию из полиции передает портал «КрыльяTV».

Конфликт в поселке Карца произошел между молодыми людьми ингушской и осетинской национальности, по предварительной информации, на бытовой почве, сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Как пояснили в Миннаце, после поступления информации о драке в поселке Карца к урегулированию конфликта сразу же были подключены органы правопорядка, духовные лица, представители общественности населенного пункта.

«Данный инцидент был урегулирован на месте. Задержанных и пострадавших в конфликте нет», — рассказал сотрудник Миннаца. По его словам, сотрудниками министерства совместно с представителями органов исполнительной власти Северной Осетии были приложены все усилия для урегулирования конфликта, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Информация об инциденте в поселке Карца также появилась ночью в соцсетях. Так, в закрытом паблике «news_ingushetii» в Instagram было опубликовано видео с места происшествия, которое снабжено подписью о драке между осетинами и ингушами в посёлке Карца. «МВД на месте!» - также отмечает автор поста. На видео в темноте на широкой дороге запечатлено большое скопление машин, в том числе полицейских с мигалками. Комментатор за кадром насчитал 9 экипажей правоохранителей и взволнованно говорит о том, что драка может возобновиться.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Ранее "Кавказский узел" писал о других инцидентах в Пригородном районе Северной Осетии. Так, в сентябре 2017 года в поселке Карца произошла драка между людьми осетинской и ингушской национальностей, в ходе которой пострадали два местных жителя.